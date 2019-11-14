"İsimsiz kahramanlarına" kalpli balonla teşekkür

Antalya'da nakil oldukları hastanede buluşan hastalar, üzerinde bağışlanan organların isimlerinin bulunduğu kalp şeklindeki balonları hayata tutunmalarını sağlayan kişilerin anısına gökyüzüne bıraktı - Böbrek nakli yapılan Ayşe Akdemir: - "14 yıl boyunca

"İsimsiz kahramanlarına" kalpli balonla teşekkür
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da umutlarını yitirmek üzereyken nakille hayata tutunan hastalar, "isimsiz kahramanlarımız" dedikleri, organları bağışlanan kişiler için gökyüzüne kalpli balon bıraktı.

Organ beklerken sayılı günleri kalan, yaşam kalitesi düşen ya da yatağa bağımlı hale gelen hastalar, duyarlı kişilerin, kaybettikleri yakınlarının organlarını bağışlaması sayesinde yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Tedavi gördükleri hastanenin bahçesinde bir araya gelen 10 hasta, üzerinde nakledilen organların isimlerinin bulunduğu kalpli balonları, "isimsiz kahramanlarımız" dedikleri, yaşama veda ederken kendilerine yeni bir hayat veren kişilerin anısına gökyüzüne bıraktı.

-"Onların vesile olmasıyla şu an nefes alıyorum"

46 yaşındaki Ayşe Akdemir, nakil için İstanbul'dan Antalya'ya taşındığını söyledi.

Yıllarca böbrek rahatsızlığı çektiğini ifade eden Akdemir, bundan korunmak için 10 yıl diyet yapmasına rağmen başarılı olamadığını dile getirdi.

Nakil hayaliyle yaşarken gelen bir telefonla hayatının değiştiğini vurgulayan Akdemir, "14 yıl boyunca her gün 9 saat diyalize giriyordum. İsimsiz kahramanım sayesinde artık hayatın içindeyim." dedi.

Emekli memur 63 yaşındaki Kaşif Atasever ise dört yıl önce karaciğer nakliyle hayata yeniden "merhaba" dediğini dile getirdi.

Nakilden önce hastalığının ileri seviyede olduğu anlatan Atasever, "Doktorlar 5-6 aylık ömrüm kaldığını söylemişti. Bağışçım sayesinde şu an hayattayım. Onun anısına balon göndererek organ nakline dikkati çekmek istedim. Herkes bağış yapsın. Bu bir fedakarlık işidir. Onların vesile olmasıyla şu an nefes alıyorum." diye konuştu.

- "Hayat" sırasını iki defa verdi

Müteahhit 47 yaşındaki Hayati Dündar ise dört yıl önce siroz teşhisi konulduğunu bildirdi.

Hastalığının her geçen gün ilerlediğini, iki yıl önce de Bakanlığın organ nakli bekleme listesine girdiğini belirten Dündar, şöyle konuştu:

"İki yılda iki defa nakil için çağrıldım. Hastaneye gittiğimde bana nakil olmaması halinde başka hastaları da yedek olarak çağırıyorlardı. Orada gördüğüm hastalara iki defa sıramı gönüllü olarak verdim. Çünkü onlar hem daha gençti hem de sağlıkları daha da kötü durumdaydı. Bu vicdani bir durumdu. Allah bana üçüncü defa organ çıkmasını nasip etti. Karaciğer nakli ile hayata tutundum. Nakilden sonra kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Her şey yeniden başladı. Sıfırdan yaşamaya başladım. Hayatımda olmadığım kadar mutluyum. Bu mutluluğu anlatmak çok zor. Çocuğunun olması gibi bir şey."

- "Doğum günümde nakil oldum"

Nurettin Güneş (40) ise 10 yıldır diyalize girdiğini, organları bağışlanan isimsiz kahramanı sayesinde hayata tutunduğunu vurguladı. Herkesin organ bağışçısı olması gerektiğini anlatan Güneş, "Hayata yeniden döndük. Nakil olalı üç ay oldu. Çok mutluyum. Allah beni beş çocuğuma bağışladı. Doğum günümde hastalanmıştım. Doğum günümde nakil oldum. Adeta yeniden doğdum." diye konuştu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Türkiye'de Avrupa ülkelerinin aksine kadavra nakillerinin az olduğunu belirtti.

Her geçen yıl organ bağışlayan kişi sayısının azaldığına dikkati çeken Çakır, "Nakilli hastalar bağışçılarına büyük saygı duyuyor. Onların aracılığıyla hayata tutundukları için minnettarlık hissediyorlar. Hem onların anısını yaşatmak hem de organ nakline dikkati çekmek amacıyla gökyüzüne balon bıraktılar. Bu balonların isimsiz kahramanlara ulaşma ümidiyle temsili olarak gökyüzüne saldılar." dedi.



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