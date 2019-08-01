ANTALYA (AA) - Antalya'da Kepez Belediyesi, iş arayanlar ile işverenleri buluşturarak, bölgesel işsizliğin önlenmesine katkı sunmak için "İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi"ni hayata geçirdi.

Kepez Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen merkezin tanıtım toplantısına, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Semra Bekar, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada, İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'nin özel bir çalışma olduğunu, seçim beyannamesinde yer alan projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan istihdam konusunda taleplerin geldiğini vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bir yanda iş arayan bireylerle karşılaşıyoruz, diğer tarafta da işçi arayan dostlarımızı görüyoruz. İş arayanlarla işçi arayanların sağlıklı bir zeminde bulaşamadığı bir hakikatle karşı karşıya geliyoruz. Kalifiyeli eleman olmamanın verdiği sıkıntıyla işsizlik tetikleniyor, yeri geliyor iş beğenmemenin verdiği nedenlerden dolayı işsizlik tetikleniyor. Bütün bunlar çözüm bulunması gereken sosyal konular."

İş ve istihdam Geliştirme Merkezini kurarak, işverenleri ve arayanları buluşturacaklarını anlatan Tütüncü, merkez kapsamında İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak protokol imzaladıklarını bildirdi.

İşverenler ile iş arayanları belediye çatısı altında buluşturacaklarını ifade eden Tütüncü, "Belediyemize müracaat edenlere 'filan yerde iş var. Hadi git oraya' demeyeceğiz. İşçi alacak olanları belediyeye davet edeceğiz. Belediye de bir ofis kuruyoruz. Bilgisayar ortamında teknik bir ortamda envanter oluşturacağız. Bu envanterden işçi talebinde bulunan kimselere alternatifler sunacağız. Bunların hepsi İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi çatısı altında belediyemizde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Merkezin ikinci görevinin de iş garantili meslek edindirme kursları düzenleyerek, istihdama katkı sunacağını aktaran Tütüncü, müracaatların belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğünde ayrılan masada gerçekleştirileceğini kaydetti.