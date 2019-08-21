İş sağlığı ve güvenliği CNR’da tartışılacak

2012 yılında yasa haline getirilen iş sağlığı ve güvenliği aralık ayında gerçekleştirilecek Avrasya İSG Zirvesi’nde her yönüyle tartışılacak

İş sağlığı ve güvenliği CNR’da tartışılacak
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İş sağlığı ve güvenliği konuları, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek Avrasya İSG Zirvesi’nde masaya yatırılacak.

CNR Holding açıklamasına göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu’nun iş birliği ile 4-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvenin ana teması ise “Afet ve Acil Durumlarda Sürdürülebilir İş Salığı ve Güvenliği” olacak.

Fuar ve kongre şeklinde yapılacak Avrasya İSG Zirvesi’ne Avrupa ve ABD’nin yanı sıra Balkanlar’dan, Türkiye Cumhuriyetleri’nden ve Orta Doğu’dan iş sağlığı ve güvenliği firmaları, sivil toplum kuruluşları (STK), akademik kuruluşlar ve meslek paydaşları katılacak.


- "Türkiye uluslararası nitelikte yeni bir fuara kavuşuyor"


Ayrıca açıklamaya göre, Avrasya İSG Zirvesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı CNR Holding’de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, CNR Holding olarak Türkiye’nin neredeyse tüm sektörlerine yönelik ihtisas fuarları organize ettiklerini belirterek, "Düzenlediğimiz fuarlar sektörlere çok ciddi katkılar sağlıyor. İş sağlığı ve güvenliği fuarımız da ilgili sektörlere bu anlamda ciddi kazanımlar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece kamunun değil özel sektörün de önemli bir misyonu olduğunun aktaran Erem, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu ile uyum içerisinde çalışacaklarına ve Türkiye’nin çok kısa sayılacak bir sürede uluslararası nitelikte yeni bir fuara kavuşacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.

Ceyda Erem ayrıca düzenledikleri diğer ihtisas fuarlarında olduğu gibi akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile STK’ların da bu fuar sürecinin her aşamasında bulunarak katkı vereceklerini bildirdi.

- "İş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli yol kat edildi"

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Ceyhun Targın ise 30 Haziran 2012’de iş sağlığı ve güvenliği yasasının çıkmasının ardından CNR’da gerçekleştirilen fuara katıldığını ve burada 3 STK başkanı ile federasyon çatısı altında birleşme kararı aldıklarını anımsattı.

Targın, "O yıllarda 7 olan STK sayımız bugünlerde 50’yi aşmış durumda. Şimdi ise aynı mekanda daha geniş katılımlı bir etkinlik için bir aradayız." değerlendirmesinde bulundu.

7 yıl içerisinde sektöre dair çok şeyin değiştiğini ve geliştiğini ifade eden Targın, bu süre içerisinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli yol kat edildiğini ifade etti.

CNR Holding’in tecrübesi ve federasyonun konuya hakimiyeti ile Avrasya coğrafyasında düzenlenen en büyük organizasyona imza atacaklarını bildiren Ceyhun Targın, zirveye Avrupa ve ABD’nin yanı sıra Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu’dan STK’lar, akademik kuruluşlar ve meslek paydaşlarının katılacağını dile getirdi.

- "İklim değişiklikleri nedeniyle felaketleri bizler de yaşıyoruz"

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Şükrü Ersoy ise etkinlik temasını, son zamanlarda iklim değişikliğiyle birlikte yaşanan afetler nedeni ile yerinde bulduğunu belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği denilince ilk akla gelenin her zaman iş yerindeki kazalar olduğuna aktaran Ersoy, "Bu çok yanlış. Her ne kadar bir fırtına ülkesi olmasak da iklim değişiklikleri nedeniyle felaketleri bizler de yaşıyoruz. Bu tür doğa olayları artık iş sağlığı ve güvenliğini de tehdit altına alabiliyor. Günlük yaşamımız içerisinde iklim değişikliğini içselleştirerek, bunu iş sağlığı ve güvenliği içerisinde ele almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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