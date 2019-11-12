HATAY - İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na (İTSO) bağlı iş insanları Suriye'nin Afrin bölgesini ziyaret ederek buradaki muhataplarından bilgi aldı.

İTSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Afrin ile ticari ve kültürel ilişkilerin güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, açılacak gümrük kapısıyla birlikte ticari ilişkilerin bölge ekonomisine olumlu yansımada bulunmasını temenni etti.

Ziyarette iş insanlarına Afrin'de yapılan ve hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi verildi.



















