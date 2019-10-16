ADANA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, katılımcı kuruluşlar adına yaptığı basın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında olduklarını ve desteklediklerini söyledi.

Masum insanları katleden ve ülke güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınmasının beklenemeyeceğini anlatan Kıvanç, "Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Son olarak şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türk ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. " ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından katılımcılar Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

- Mersin

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuad Budur, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını aktaran Budur, "Bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız." diye konuştu.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen iş adamları, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, harekatın amacının bölgeyi terör unsurlarından temizlemek olduğunu hatırlattı.

Devletin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Yılmaz, "Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün, sessiz kalma değil milli birlik ruhuyla bir ve beraber ses verme günüdür." dedi.

- Osmaniye



Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, ülke güvenliği için tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınamayacağını vurguladı.

Vatandaşların özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını isteyen Aksoy, uluslararası camiayı teröre karşı ortak duruş sergilemeye davet ettiklerini kaydetti.