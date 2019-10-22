ANKARA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon çabalarında, İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu HİSPAN, örgütün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını çarpıtmaya çalıştı.

HİSPAN televizyon kanalı sosyal medya hesabından yaptığı İspanyolca paylaşımda, "Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sivillerin hayatını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Ancak, bölgede bulunan AA fotomuhabiri, Tel Abyad kentinde YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan sivillere Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yardım ettiği görüntülere objektifini çevirdi. Harekat aleyhine karalama yapmak için kullanılan karelerin, örgütün tuzakladığı mayının patlaması sonucu kaydedildiği ortaya çıktı.