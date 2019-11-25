TAHRAN - İlam Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Nevzeri, İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nda yer alan açıklamasında, sınır kapısının kapalı olduğu süre içinde yük taşıyan kamyonların geçişinin sürdüğünü ve bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Nevzeri, 30 Ekim'de kapatılan Mehran Sınır Kapısı'nın bugün itibariyle resmen açıldığını duyurdu.

İran, Irak'taki gösterilerin başlamasının ardından Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını 3 Ekim'de kapatmış üç gün sonra tekrar açmıştı.

Tahran yönetimi 30 Ekim'de yaptığı açıklamayla Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentleri 1 Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Muhabir: Muhammet Kurşun

