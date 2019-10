.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯ Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Göstericiler, başkent Bağdat’taki Sinek Köprüsü’de güvenlik güçleri tarafından kurulan barikatları aşıp Yeşil Bölge’ye ilerlemeye çalıştı. ( Haydar Karaalp - Anadolu Ajansı )

Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, 70 yaralı

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ekim ayının başında sokaklara çıkan eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü yeniden başlamıştı.