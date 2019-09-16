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Iraklı genç, kaset bantlarıyla birçok sanatçının portresini yapıyor

Iraklı genç ressam Abdul Ala Faysal, topladığı eski kasetlerin manyetik bantlarından İbrahim Tatlıses'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçının portresini yapıyor.

Iraklı genç, kaset bantlarıyla birçok sanatçının portresini yapıyor
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Isparta Düğün Salonları

BAĞDAT - Iraklı genç ressam Abdul Ala Faysal, topladığı eski kasetlerin manyetik bantlarından İbrahim Tatlıses'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçının portresini yapıyor.

Iraklılar, 2003 yılına kadar Ümmü Gülsüm, Abdulhalim Hafız, Feyruz, Ferid Atraş ve diğer birçok Arap sanatçının yanı sıra İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'ın da şarkılarını kasetler aracılığıyla dinlerdi.

Kasetlere ihtiyacın kalmadığı günümüzde Bağdat'ta yaşayan Abdul Ala Faysal, ressamlık mesleğinin de katkısıyla, kullanılmayan kasetlerin manyetik bantlarıyla sevdiği sanatçıların portrelerini yapmaya başladı.

AA muhabirine konuşan Faysal, ortaöğreniminin ardından 5 yıl Güzel Sanatlar Enstitüsünde eğitim aldığını böylelikle resim yapma becerisinin buradaki eğitimle birleşerek daha da geliştiğini vurguladı.

"İlk denemem, Bob Marley oldu"

Faysal, kasetlerin içindeki manyetik bantlarla resim yapma denemesine dair ise "Bir gün eve dönerken, yol kenarında kaset bandı gördüm. Onu aldım bir süre atölyede bulundurdum. Bob Marley dinlerken, aklıma bantlarla bu sanatçının portresini yapmak geldi. Marley'in en çok ilgimi çeken yanı saçlarının gür ve kıvırcık olmasıyla yüz hatlarındaki detayların bolluğu. Bu özelliği, söz konusu bantlarla portresini yapmama yardımcı oldu." dedi.

Günümüzde kasetin bir antikaya dönüştüğünü kaydeden Faysal, "Kaset bulmakta zaman zaman zorlandığım oluyor. Antikacılardan parayla satın alıyorum. Bazı arkadaşlarım da evlerinde bulunan eski kasetleri bana hediye etti." diye konuştu.

"Tatlıses portresi, favori tablolarımdan"

Ses sanatçısı İbrahim Tatlıses'in şarkılarını sevdiğini ve bundan dolayı da Tatlıses portresini kaset bandı kullanarak yaptığını söyleyen Faysal, "İbrahim Tatlıses, şarkılarıyla doğu insanının zihninde yer etmiş bir sanatçı. Ben de şarkılarını dinlerim. O yüzden Tatlıses portresi favori tablolarımdan biridir." ifadelerini kullandı.

Bantlarla yapılan bir tablonun bir hafta ile 10 günde tamamladığını belirten Faysal, bazen seçtiği portredeki yüz detaylarının çok olması nedeniyle bunun tamamlanmasının daha da uzun sürebileceğini kaydetti.

Bağdat'taki evinin bir odasını resim atölyesine çeviren Faysal, yaptığı portrelerden gelir de elde ediyor. Ressam Faysal, bant kullanarak yaptığı Ümmü Gülsüm tablosunu bin 200 dolara sattığını ifade etti.

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