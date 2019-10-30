Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ubeydi: Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ubeydi, Iraklı gençlerin acil sorunlarının çözümü noktasında bir proje üzerine çalıştıklarını belirtti.

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ubeydi: Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi Türkiye-Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ubeydi, İslam dünyasının mevcut koşullarına ve gençliğin ihtiyaçlarına cevap vermeyen, geçmişte tasarlanmış bütün gençlik projelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) ile gençlik programlarını yeniden yapılandırmaya yönelik bir vizyon geliştireceklerini kaydeden Ubeydi, "İİGF Genel Kurulu'nda tartıştığımız programlarla ilgili bir yol haritası belirledik. Eski yol haritaları yerine daha güncel ve gençliğin meselelerini daha etkin şekilde çözen, daha kapsayıcı, daha uygulanabilir programlar geliştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

"En ciddi sorunlardan biri gençler arasında yeterli diyaloğun kurulmaması"

İslam ülkelerindeki en ciddi sorunlardan birinin, gençler arasında yeterli diyaloğun kurulmaması olduğunu belirten Ubeydi, şöyle devam etti:

"İslam ülkeleri gençleri arasında diyaloğun geliştirilmesi çalışmalarının istenilen seviyede olmadığı kanaatindeyim. Zira bu diyalog çalışmaları daha çatışma bölgelerinde yaşayan gençlere ulaşmış değil. Ayrıca bazı platformlar tarafından yapılan çalışmalar da gündemlerden uzak ve geleneksel yöntemlerle çalışıyor. Bundan dolayı programların uzmanlarla iş birliği yaparak yeni bir vizyonla çalışılması gerekir. Ayrıca üye ülkeler bu çalışmanın bir parçası olmalı ve maddi destek sunmalıdır.

Irak'ta çok sayıda faaliyet ve aktivite var. Yaşadığımız zor süreçte maalesef barışçıl diyalogların yerine kanlı diyaloglar yaşandı ve halen yaşanıyor. Şu anda Irak içinde barışın yeniden sağlanması için iç diyaloğu geliştirmek hatta bu barışı dışarıya da ihraç etmek istiyoruz. Kasım ayının ortasında barışın inşası ile ilgili bir konferansımız var. Gençlerin sorunlarına odaklanacak bu konferansa çok sayıda İslam ülkesi katılım sağlayacak. Ayrıca paketler halinde de faaliyetlerimiz var ve bunları da farklı taraflar ile konuşuyoruz."

"Türkiye, Mısır ve Tunus, denge ülkeler"

Ubeydi, İİGF ve Türkiye ile imzalanacak protokol kapsamında, iki ülke arasında öğrenci değişim programlarının gerçekleştirileceğini aktardı.

Öğrenci değişim programlarına çatışma bölgelerinin de eklenmesi gerektiğini dile getiren Ubeydi, "Gençler için tasarlanan programlarla ilgili faaliyetlere, maalesef çatışma bölgeleri dediğimiz Suriye, Yemen, Irak ve diğer bazı bölgeler dahil değil. Dolayısıyla biz buraya gelirken bu çalışmalara bu bölgelerin de dahil edilmesini sağlayacak birtakım proje ve planlarla geldik. Öte yanda kültürel çatışmanın yaşandığı bazı Avrupa ülkeleri de var. Buralara yönelik çalışmalar da yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Mısır ve Tunus'un İslam dünyasında denge ülkeler olduğuna vurgu yapan Ubeydi, "Bu 3 istikrarlı ülke özellikle eğitim, kültür, medeniyet bilgi ve tecrübesiyle bu tip çalışmaların merkezi ve ihracatçısı olmalı. Diğer ülkeler ise bu faaliyetlerin uygulanacağı yerler olmalıdır. Bu çalışmalarda çatışma bölgelerine mutlak bir şekilde öncelik tanınmalı. Bir şekilde bu aktiviteleri bu bölgelere çekmeliyiz. Denge bölgeleri ise faaliyetlerin destekçisi konumunda olmalıdır." diye konuştu

"Gençlere yönelik acil planları devreye sokacağız"

Ubeydi, ekim ayından beri başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Dünya genelinde bir gençlik hareketliliği var ve kesinlikle gözardı edilmemesi gereken hareketler. Bu hareketleri doğru bir şekilde rayına sokmak ve negatif sonuçlar yerine pozitif sonuç vermeleri için gerçek programlar inşa etmek gerekir." dedi.

Bu tür hareketlere tepki vermek yerine gençlerin doğru yönlendirilmesi gerektiğini dile getiren Ubeydi, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Iraklı gençlere yönelik birtakım projeleri hayata geçireceklerini aktardı. Ubeydi, şunları dile getirdi:

"Iraklı gençlerin acil sorunlarının çözümü noktasında bakanlık ve başbakanlık düzeyinde bir proje üzerine çalışıyoruz. Bu girişimin adını, 'Irak gençlik yatırım fonu' koyduk. Bu girişim sayesinde bir gençlik borsası oluşturacağız ve gençlere mahsus proje ve faaliyetler geliştireceğiz. Gençlerin ekonomiye katılımlarını sağlayacak bu proje dünyada devrim mahiyetinde olacak. Irak'tan sonra dünya genelinde de bir model olacaktır.

Bu ekonomi normal devlet ekonomisine destekleyici olacaktır. Irak'ta gençlerimizin hemen yerine getirilmesi gereken acil talepleri var. Biz başbakanlıkla beraber daha önceden hazırlanmış olan planları acil bir şekilde devreye sokarak, bu gençlerin isteklerini yerine getirmek için bir çalışma başlattık. İnşallah yeni bir gençlik ekonomisi inşa ederek gençlerimizin dünya ekonomisine yön verecek şekilde bir ekonomi icra etmesini sağlayacağız."

"Türkiye Irak'tan, Irak Türkiye'den vazgeçemez"

Türkiye ile Irak arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam ettiğini belirten Ubeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretle birlikte bu ilişkilerin daha da artarak devam edeceğini kaydetti.

Ubeydi şöyle devam etti:

"Türkiye - Irak ilişkileri sürekli bir şekilde gelişmektedir. Ortak bir geleceğe ve sorunlara sahibiz. Türkiye Irak'tan, Irak Türkiye'den vazgeçemez. Vazgeçmek her iki ülke için sorunların artmasına neden olur. Bence iş birliği artmaktadır. Çözülmesi gereken bazı sorunlar vardı. Bunlar aşıldı ve ilişkiler yoluna sokuldu.

Türkiye ve Irak, ekonomik ilişkilerde çok mesafe katetti. Şimdi sıra spor ve gençlik meselelerinde ortak çalışmalara geldi. Irak'ta çok büyük bir Türkmen nüfusu var. Aynı şekilde Türkiye'de çok büyük Irak topluluğu vardır. Bundan dolayı artan ilişkiler sürekli, iki taraflı desteklenmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti esnasında bir anlaşma imzalayacağız ve ardından uygulamaya geçeceğiz."

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