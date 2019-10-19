İngiltere Parlamentosu Brexit oylamasını erteledi

İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın, Avrupa Birliği ile vardığı yeni Brexit anlaşmasının oylaması ertelendi.

İngiltere Parlamentosu Brexit oylamasını erteledi
0
Isparta Düğün Salonları

LONDRA - İngiltere Parlamentosu, 37 yıl sonra ilk kez bir cumartesi günü toplanarak yeni Brexit anlaşmasını görüştü.

Görüşmelerin ardından Avam Kamarası Başkanı John Bercow'ın kararıyla önce bir değişiklik önergesi oylandı.

İktidardaki Muhafazakar Partiden ihraç edilen Oliver Letwin'in verdiği ve anlaşmanın daha detaylı incelenmesi için bugün oylanmamasını öngören değişiklik teklifi, 306'ya karşı 322 oyla kabul edildi.

Oylamanın Brexit için gerekli tüm yasal düzenlemeler geçene kadar ertelenmesini içeren değişiklik, dolaylı olarak Johnson'ın AB'den 3 aylık bir erteleme istemesini de gerektiriyor.

"AB ile bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim"

Oylama sonrası konuşan Johnson, yeni bir ertelemeye karşı olduğunu belirtti.

Johnson, 31 Ekim'de AB'den ayrılmak için gelecek hafta parlamentoya bir yasa tasarısını sunacaklarını söyleyerek, "AB ile bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim ve yasalar da beni buna zorlayamaz." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, sonucu memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, değişiklik önergesinin Başbakan'ın anlaşmasız ayrılık şantajına son verdiğini dile getirdi.

Corbyn, "Başbakan, yasalara uymak zorunda." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın yapılacak daha sonraki oylamada kabul edilmemesi, Johnson'ın yasaya uymaması veya AB'nin talebe onay vermemesi durumlarında İngiltere, 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde birlikten ayrılmış olacak.

Yeni anlaşma

İngiltere ile AB, önceki gün Brexit konusunda yeni bir anlaşmaya varmıştı. Daha önce 3 kez reddedilen anlaşmada tepkilere yol açan Kuzey İrlanda'ya ilişkin "tedbir maddesi" kaldırılarak, konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye yer verilmişti.

Yeni anlaşmaya göre, Brexit'in ardından Kuzey İrlanda bir dizi AB kuralına uymaya devam edecek. Kuzey İrlanda, kağıt üzerinde İngiltere'nin gümrük sahası içinde kalmayı sürdürse de fiilen AB'nin ortak pazarının parçası olacağından İngiltere ile Kuzey İrlanda arasında gümrük duvarı oluşacak.

Kuzey İrlanda'ya İngiltere içinde ayrıcalıklı bir konum tanıyan bu düzenlemenin devam ettirilmesi veya sona erdirilmesi de Kuzey İrlanda bölgesel parlamentosunun onayına tabi olacak. Bölgesel parlamentonun bu konuda 4 yılda bir oylama yapması öngörülüyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan Brexit referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı ancak İngiltere'de seçmenlerin yüzde 46'sı, Galler'de yüzde 47'si, Kuzey İrlanda'da yüzde 56'sı, İskoçya'da ise yüzde 62'si AB üyeliğinin devamında yan oy kullanmıştı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart olan Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında
Isparta’da kamp ve karavan etkinliği
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI
Isparta'dan Mehmetçik'e Türk Bayraklı 'Vatan' mesajı
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenilemeGökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme14 Ekim 2019
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanıTED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı17 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyorKamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor15 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASIITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI16 Ekim 2019