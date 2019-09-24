ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasıyla ilgili, "Sezon sonuna yaklaşılması nedeniyle sektörümüze etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz." dedi.

Çetin, odanın eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada İngiltere pazarının Antalya için de önemli olduğunu söyledi.

Tüm otelcilerin bu konuda hassas olması gerektiğini belirten Çetin, "Sezon sonuna yaklaşılması nedeniyle sektörümüze etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız olaya hemen müdahale etmiş ve sektöre destek olunacağını açıklamıştır. Antalya'da kriz masası kuruldu. 22 Eylül'den sonra giriş yapan turistlerin İngiltere'ye dönüşleriyle ilgili garanti verildi. Fakat gecikmiş borçlar var, borçlarla ilgili çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Thomas Cook'tan alacağı olan firmalarla ilgili bakanlığın kredi çalışması yaptığına değinen Çetin, "Umarım çok ciddi bir yara almadan bu krizi de atlatırız." ifadesini kullandı.