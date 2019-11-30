LONDRA - İngiliz Sky News televizyonun haberine göre, Londra Köprüsü'nde yerel saatle 14.00 civarında bıçaklı bir saldırgan köprüde bulunanlardan bazılarını yaraladı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada yerel saatle 13.58'de bir bıçaklama ihbarıyla polisin Londra Köprüsü'ne intikal ettiği ve burada bir erkeği gözaltına aldığı bildirildi.

Polisin hemen ardından yaptığı ikinci yazılı açıklamada da saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırgan ve kurbanların sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Polis açıklamasında olayın terörle bağlantılı olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Londra Köprüsü'ndeki olayla ilgili polis beni sürekli bilgilendiriyor. Polise ve acil servis çalışanlarına hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdit seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdit seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

İngiliz polisi: Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırgan öldürüldü

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü söyledi.

Basu, olayda terör bağlantısı olduğunu belirterek, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olayda 5 kişi yaralandı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdit seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdit seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.