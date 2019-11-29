LONDRA - İngiliz televizyon kanalı Channel 4, 12 Aralık'taki seçimlerden önce İngiltere'nin tüm ana siyasi partilerinin liderlerini bir tartışma programına davet etti. Ancak Başbakan Boris Johnson ile Brexit Partisi'nin aşırı sağcı lideri Nigel Farage programa katılmayı reddetti.

Muhafazakar Parti, Johnson'ın yerine eski Çevre Bakanı Michael Gove'u göndermeyi teklif etse de kanal, programın liderlerle yapıldığını belirterek bunu kabul etmedi.

Programda, Johnson ve Farage, üzerinde dünya haritası olan eriyen buz bloklarıyla temsil edildi. Muhafazakar Parti, bunun üzerine kanalı yayın düzenleme kurumu Ofcom'a şikayet etti.

Şikayet mektubunda, "Muhafazakar Parti, herhangi bir temsil ve katılımdan mahrum edilmeye çalışılıyor." ifadesine yer verildi.

Tarafsızlık ilkesine aykırı yayın yapan kanallara para cezası verebilen Ofcom, sürekli ihlal durumunda ise yayın lisansını iptal edebiliyor.

Ayrıca internet haber sitesi Buzzfeed, isim vermediği bir parti kaynağına dayandığı haberinde, Muhafazakarların yeniden iktidara gelmesi durumunda kanalın yayın lisansının incelenmesini isteyeceğini öne sürdü.

Hasan Esen