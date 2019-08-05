ING Türkiye'den ilk yarıda 1,2 milyar TL kâr

- ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay: - "ING Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde de yeni nesil bankacılığa öncülük etmeyi ve pazarı değiştiren ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz" - "Toplumsal yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz"

ING Türkiye'den ilk yarıda 1,2 milyar TL kâr
22 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye'nin, yılın ilk yarısında konsolide vergi öncesi kârı 1,2 milyar TL oldu.

ING Türkiye, 2019 yılı ikinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında 41,7 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 50,6 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye kaynak sağlarken, bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,7'ye ulaştı.

İkinci çeyrekte özkaynakları 8,3 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 23,7 olarak gerçekleşen ING Türkiye, yılın ilk yarısında ekonomiye 41,7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 50,6 milyar TL’lik kredi desteği sağladı.

Banka’nın mevduat hacmi ise 36 milyar TL oldu. ING Türkiye'nin yılın ilk yarısında konsolide vergi öncesi kârı ise 1,2 milyar TL oldu.

- "Pazarı değiştiren ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, dijital bankacılık stratejisiyle yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye ekonomisine sağlanan kaynaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İkinci çeyrekte yenilikçi banka olma vizyonuyla ve ING Grubu ile uyumlu olarak attıkları önemli bir adım olarak isimlerinden "Bank" ifadesini çıkarmak olduğunu aktaran Abay, şunları kaydetti:

"Dijital bankacılık anlayışımıza da paralel atılan bu adımı yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekledik. ING Mobil’i müşterilerin ihtiyaçlarına en hızlı çözümleri sunabilmek için geliştirmeye devam ettik. İkinci çeyrekte hayata geçen QR teknolojisi ile ING müşterileri kartları yanlarında olmasa bile ING Mobil’i kullanarak kredi ödeme ve para çekme işlemlerini ING ATM’lerinden gerçekleştirebiliyor ve akıllı bankacılık robotu INGo ING Mobil üzerinden de müşterileri tanıyarak onlara destek veriyor.

Bu adımların da etkisiyle dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 96’ya ulaştı. İhtiyaç kredilerinin adet bazında yüzde 89’u, hacim bazında ise yüzde 64’ü şube dışı kanallardan kullandırıldı. Bu dönemde, KOBİ’lerin akıllı telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarını sağlayan Cebimde POS uygulaması da büyük ilgi gördü. Uygulama, KOBİ’lerin ve basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştırıyor. ING Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde de yeni nesil bankacılığa öncülük etmeyi ve pazarı değiştiren ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz."


- "Toplumsal yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz"


ING Türkiye Genel Müdürü Abay, ikinci çeyrekte dış ticaret yapan firmaların ana bankası olma hedefiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile imzaladıkları protokolü de anımsattı.

Abay, protokolle ihracatçılara 12, 24 ve 36 ay vadeli sabit oranlı avro bazlı kredi imkanı sağlamaya başladıklarını belirterek, protokole ihracatçıların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

ING Türkiye’nin toplumsal yatırımlarına işaret eden Abay, "Bu dönemde cinsiyet eşitliğini güçlendirme odağıyla Olimpik Kızlara Destek Projemizi hayata geçirdik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye adına yarışmak için hazırlanan 8 kadın sporcunun resmi sponsorluğunu üstlendik. Onların ilham veren hikayelerini iletişimimize taşıdık." bilgisini verdi.

Abay, yine ikinci çeyrekte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bir iş birliğine imza atarak, çeşitli festival ve eserlerin sponsorluğunu üstlendiklerini hatırlatarak, "Opera, bale ve çok sesli müziği toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı, sanat aracılığıyla yaratıcılık ve inovasyon kültürünü beslemeyi, ilham vermeyi amaçlıyoruz. Toplumsal yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı
Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatacak
Başkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdi
Isparta'da kurban kesim yerleri ve hizmet bilgilendirmesi
Isparta Belediyesi Sünnet Şöleni Başvuruları Başladı
Isparta'da mahallelerde bayram temizliği 2019
Isparta'da Kaymakkapı Meydanı için önemli adım
Isparta'da gül ve lavantadan üretilen doğal kozmetik ürünleri Rosemix'te
GLASSWİN'DEN BAYRAMA ÖZEL CAM BALKON VE TENTE FIRSATI
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...
Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
Isparta'da En trend cep telefon kılıfları ve aksesuarları Telalem'de
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...
Bakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındı
BASKETBOL’DA MİLLİ GURUR! ISPARTA'DAN 4 SPORCUMUZ...
SDÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
Yüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldi
Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 2019
Başkan Başdeğirmen: “Isparta hepimizin”
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenlerAnnelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler05 Ağustos 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK 04 Ağustos 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandıEmeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı02 Ağustos 2019
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandıAnne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı04 Ağustos 2019
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartlarıİşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları30 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
İstifa edene izin parası ödenir mi?İstifa edene izin parası ödenir mi?30 Temmuz 2019
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...03 Ağustos 2019
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla UğurlandıIsparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı01 Ağustos 2019
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi31 Temmuz 2019
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDUISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU01 Ağustos 2019
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldıITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı31 Temmuz 2019
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacakIsparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak30 Temmuz 2019