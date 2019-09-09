ADANA - Diyarbakır'dan Adana'ya cezaevi aracıyla esrar getirdiği iddiasıyla tutuklanan infaz koruma memurunun, 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Diyarbakır Cezaevi'nde görevliyken açığa alınan tutuklu infaz koruma memuru Veysi O. ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Veysi O'nun daha önceki savunmasında uyuşturucunun sahibi olduğunu iddia ettiği Devrim A. hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan ek dava açıldığını ve bu davayla birleştirildiğini kaydetti.

Tutuksuz sanık Devrim A'nın Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılan duruşmaya gelmediğini belirten hakim, Devrim A'nın Diyarbakır 1. Nolu F Tipi Cezaevine girişi sırasında çekilmiş teşhise elverişli istenen renkli fotoğrafının da gönderilmediğini ifade etti.

Mahkeme savcısı, sanık Devrim A'nın yeniden duruşmaya zorla getirilme kararı çıkartılmasına, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

İnfaz koruma memuru Veysi O, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Çok pişmanım. Kendimden utanıyorum. 18 aydır tutukluyum." diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Veysi O'nun tutukluluk halinin devamına, sanık Devrim A'nın zorla Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesine getirilerek SEGBİS yöntemiyle duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

İnfaz koruma memuru Veysi O, görev yaptığı Diyarbakır'dan Adana'ya 11 Mart 2018’de cezaevine ait kamyonetle 217 kilo 250 gram esrar getirirken yakalanıp "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklanmıştı.