İlk Türk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy

İlk Türk kadın opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy, vefatının 15. yılında anılıyor.

İlk Türk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy
18 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Sanatın birçok alanında ilki gerçekleştiren ve "İlklerin kadını" olarak tanınan Semiha Berksoy, ressam Fatma Saime Hanım ve şair Ziya Cenap Berksoy'un çocuğu olarak 1910'da İstanbul'un Çengelköy semtinde dünyaya geldi.

Berksoy, ilk eğitimini ve ortaokulu 1917'de Kadıköy İlkokulu'nda aldı. Henüz ikinci sınıfa giderken ilk hikayesini resimleyerek kağıda ve sıralara yazan sanatçı, bu dönemde davudi sesiyle ilgi çekmiş, çeşitli şiirler ve operalar seslendirdi.

Ortaokulu birincilikle bitiren Berksoy, daha sonra yakınında bir konservatuvar açılacağını duyması üzerine İstanbul Kız Lisesi'nde öğrenime başladı. Dar'ül Elhan'da, Türkiye'de Batı müziğinin ilk kadın temsilcilerinden Nimet Vahit Hanım'ın şan öğrencisi olan sanatçı, babası her iki okula birden gitmesini istemeyince, ona yazdığı bir mektubunda, "Benim ruhumu sürükleyen, bende alev haline gelen bir şey var, o da sanat aşkıdır." ifadelerini kullandı.

1932'de Darülbedayi'de çalışmaya başladı

Sanatçı, William Shakespeare'in "Hırçın Kız" yapıtındaki "Kate" rolüyle, Muhsin Ertuğrul tarafından açılan Darülbedayi Tiyatro Okulu'nun sınavını kazanarak, burada eğitim aldı. Berksoy, profesyonel sanat hayatına ise 1931'de Muhsin Ertuğrul'un çektiği ilk sesli Türk filmi olan "İstanbul Sokaklarında" başrolde yer alarak başladı.

Bu filmden sonra Semiha Berksoy, 1932'de Darülbedayi'de (İstanbul Şehir Tiyatrosu) çalışmaya başladı ve çeşitli oyunlarda rol aldı. Aynı zamanda sanatçı, Darülbedayi'de sahnelenen Türk operetlerinin primadonnası (operada baş kadın rolünü oynayan sanatçı) oldu.

Berksoy, tiyatro öğrenciliği sırasında Nazım Hikmet Ran ile "Kafatası" piyesinin sahnelenmesi için yapılan çalışmalarda tanışarak, Ran'ın yazdığı "Bu Bir Rüyadır" operetinde "Fatma" rolünü, Cemal Reşit ve Ekrem Reşit Rey'in operetinde "Marlene" rolünü oynadı. Bu dönemden sonra Berksoy, Ran ile birlikte uzun yıllar mektuplaşmış ve bu mektuplar daha sonra "Nazım Hikmet ve Tosca'sı Semiha Berksoy" adıyla kitaplaştırılmıştır.

Atatürk'ün de beğenisini kazandı

Berksoy, 19 Haziran 1934'de Ahmed Adnan Saygun'un bestelediği ilk Türk opera temsili olan "Özsoy" adlı eserde "Ayşim" rolüyle de dikkatleri üzerine çekti ve Atatürk'ün de beğenisini kazandı.

Sanatçı, ressam Fikret Mualla ile de 1930'larda tanıştı ve Mualla'nın İkinci Dünya Savaşı öncesi Fransa'ya gitmesiyle dostlukları mektuplara taşındı. Semiha Berksoy, daha sonra birbirlerine yazdıkları mektupları, yolladıkları resim ve desenleri yayına hazırlayarak, vefatından önce kızı Zeliha Berksoy'a bıraktı ve bu miras "İki Aykırının Mektupları" adıyla okurlarla buluştu.

Devlet Operasına solist olarak atandı

Berksoy, daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarının açtığı sınavı kazanarak devlet bursuyla Almanya'daki Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümünü 1939'da birincilikle bitirdi.

Aynı yıl, "Richard Strauss'un 75. Doğum Yılı Festivali"ndeki "Ariadne auf Naxos" operasında "Ariadne" başrolünü oynayan sanatçı, bu temsille Avrupa'da opera sahnesine çıkan ilk Türk sopranosu unvanını aldı.

Usta sanatçı, Türkiye'ye 1940'ta döndü ve ilk konserini Cemal Reşit Rey ile verdi. Richard Wagner operalarında sahne alan Berksoy, 1941'de Ankara'da, Carl Ebert yönetimindeki "Tosca" ve "Madame Butterfly" operalarında da oynadı. Sanatçının "Tosca"daki performansı profesyonel anlamda ilk opera gösterisiydi. Bu ilkler yanında sanatçı "Lüküs Hayat" ve "Deli Dolu" operetlerinde de yer aldı.

Ankara Devlet Operasının kurulmasında Carl Ebert ile birlikte görev alan Berksoy, 1950'de açılan Devlet Operasına solist olarak atandı. Sanatçı 1951 opera sezonunda, temsil edilen "Tiefland Çukurova Operası"nda başrol "Marta"yı oynadı ve ses uzmanı A. Lombardie başta olmak üzere diğer uzmanlar tarafından devlet operası kadrosunda "Birinci Sınıf Dramatik Soprano"olarak belirlendi. 1952'de sanatçıya, Carl Ebert tarafından Beethoven'in "Fidelio Operası"nda dramatik soprano "Leonore" başrolü verildi.

1972'de emekli oldu

Semiha Berksoy, opera rejisörü Feridun Altuna yönetiminde 1961'de "Hensel und Gratel" Operası'nın prömiyerinde "Hexe" başrolünü temsil etti ve 1963'teki "Kültür Bakanlığı 30. Sanat Yılı Jübilesi"nin galasında Verdi'nin "II.Trovatore Operası"nda ünlü "Azucena" rolünü canlandırdı.

Kadıköy Süreyya Operasında da "Emir", "Çardaş Fürstin", "Maskot", "Leblebici Horhor Ağa" operetlerinde primadonna olarak sahneye çıkan sanatçı, 1999'da, New York City Lincoln Center'de, Robert Wilson'un yönetimindeki, Umberto Eco'nun eseri "The Days Before Death, Destruction and Detroit III"te, Tristan ve Isolde Operası'ndan, Isolde'nin "Aşk Ölümü" aryasını seslendirdi.

Berksoy, 1966'da çıkan personel kanunu ile tekrar baş sanatçı olup, 1972'de kendi arzusuyla emekli oldu. Sanatçı aynı zamanda Devlet Tiyatrosundaki dramatik oyunlarda birçok defa rol aldı.

Resim ve gerçeküstü öykü alanında eserler verdi

İlk resim derslerini annesinden alan usta sanatçı, 1929'da yaptığı resimlerle beraber gittiği Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi'ne, çalışmalarının beğenilmesinden dolayı burslu olarak başladı. Hayatı boyunca resim yapmayı yemek yemek kadar önemli gören sanatçı, avangart tarzdaki modern çalışmalara imza attı.

Refik Epikman ile İsmail Hakkı Toygar Seramik Atölyesinde heykel çalışmaları yapan ve resim ve gerçeküstü öykü alanında da eserler veren Berksoy'un resimleri aynı zamanda aralarında Berlin, Paris, İstanbul ve New York'un da olduğu birçok şehirde sergilendi.

Berksoy, 1984'te TBMM tarafından kamu sektöründe görev alan ilk kadın opera sanatçısı olarak, "Atatürk Opera Ödülünü"nün yanı sıra 1961'de Dil Tarih Fakültesinde resim ödülü aldı.

İlber Ortaylı'nın, "Küçüklüğünden beri bir drama yaşayan bir kavmin, çileli aydın kuşağına mensup ve o kuşağın en yaratıcı portrelerinin başında gelir. Bunu bizde de anlayanlar var, başkaları da çoktandır anlıyorlar." diye nitelediği Semiha Berksoy, kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede, 15 Ağustos 2004'te 94 yaşındayken vefat etti.

Sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Çengelköy'de toprağa verildi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
ISPARTA'DA ZABITALAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR!
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı!
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Kurban Bayramı Mesajı
Kredi talebi rekor seviyeye çıktı
Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi
ISPARTA'DA ORGANİK KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta'da iş yeri yangını
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladıDenizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı08 Ağustos 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilirDeprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir08 Ağustos 2019
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
Isparta'da iş yeri yangınıIsparta'da iş yeri yangını08 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılarIsparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar08 Ağustos 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarıIsparta’da uyuşturucu operasyonları09 Ağustos 2019
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!08 Ağustos 2019
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 201908 Ağustos 2019
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatıIsparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı08 Ağustos 2019
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdiBakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi08 Ağustos 2019
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandıIsparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı08 Ağustos 2019
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimiIsparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi09 Ağustos 2019
Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBurdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı11 Ağustos 2019
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 201914 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulunduIsparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu10 Ağustos 2019
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi11 Ağustos 2019
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gittiIsparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti11 Ağustos 2019