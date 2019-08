.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯ İlk hac kafilesi yurda döndü

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacılar yakınları tarafından karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan hacı kafilesi, pasaport kontrolünün ardından bagajlarını teslim aldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Dış Hatlar Geliş Terminalinden çıkış yapan hacılar, yakınları ve aileleriyle kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların ağladığı görüldü.

Havalimanı işletmecisi İGA tarafından hacılara kırmızı karanfil takdim edilirken terminalde dönüşler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Hacılardan Harun Kural, basın mensuplarına, torunu ve çocuklarının kendisini karşılamaya geldiğini söyledi.

Kural, kutsal topraklarda yaşadığı duyguyu anlatmanın zor olduğunu ancak yaşanıldığı takdirde anlaşabileceğini kaydederek, "10 senedir bugünleri bekliyorduk. Allah bizi oralara kavuşturdu. Hac ibadetimizi doya doya yaptık ve geldik." diye konuştu.

"Oralar çok başka bir duygu"

Sevim Kural ise eşi ve bir arkadaşıyla kutsal topraklara gittiğini, İstanbul'a adımını atar atmaz oraları yeniden özlediğini söyledi.

Hacca tekrar gitmek istediğini ifade eden Kural, "Oralar çok başka bir duygu, anlatmakla olmaz. Rabb'im herkese nasip etsin." dedi.