OSMANİYE - Osmaniye İl Özel İdaresi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.



Genel Sekreter Mustafa Bolat, il genel meclisi salonundaki seminerde yaptığı açıklamada, eğitimler sayesinde üretken, hizmet odaklı ve huzurlu iş ortamının oluşmasına katkıda bulunulacağına inandığını belirtti.



Bolat, "Eğitimlerde kurum çalışanlarımızın vatandaş odaklı, daha etkin ve hızlı hizmet verebilmesi, çalışmaları sırasında hizmette verimliliğin artması hedeflenmektedir. Eğitimlerimiz, program doğrultusunda birçok konu anlatımıyla bir ay boyunca devam edecektir." ifadesini kullandı.

Seminer Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Ovalı'nın hizmet içi eğitim semineri, görgü, nezaket ve protokol kurallarını aktarmasıyla sürdü.

