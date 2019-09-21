MERSİN - Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Yaklaşık üç hafta önce kente atanan Çarıkcıoğlu, makamında düzenlediği buluşmada, kentteki basın mensuplarıyla sohbet etti.

Hem çalışmalarını hem de planlarını anlatan Çarıkcıoğlu, medyanın kentteki faaliyetlerin duyurulmasındaki önemini anlattı.

Çarıkcıoğlu, kent için çalışan tüm kurumlarla iş birliğini önemsediklerini belirterek, "Mersin'de çok güzel çalışmalar yapılmış. Bizler de kentimizin daha güzel, huzurlu ve mutlu olması için çalışacağız." dedi.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından Çarıkcıoğlu, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.