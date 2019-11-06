İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (3) - "Göç politikalarımız, uygulamalarımız gerek dünya göç tarihinde gerekse bugünkü tarihte dünyadaki bütün ülkelere hem referanstır hem de efsanedir" - "Türkiye'nin göç politikasını sorgulamalarına gerek yok. Her şeyden

İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin göç politikalarının, uygulamalarının gerek dünya göç tarihinde gerekse bugünkü tarihte dünyadaki bütün ülkelere hem referans hem de efsane olduğunu belirtti.

Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, göçmenlere karşı Türkiye'nin yaptığı çalışmaların hiçbir zaman unutulmayacağını, göçmenlerin de burada gördükleri hizmetleri unutmayacaklarını söyledi.

Göç alanında hizmet verenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Soylu, "Kör itikatlara, kararmış vicdanlara kafa tuttuğunuz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarihin en güçlü göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını, buna karşın da başarılı bir operasyon yürüttüğünü belirten Soylu, ilgili kurumlarda yapılan her gayretli çalışmadan haberdar olduklarını aktardı.

Göçün dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketi olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Göçün sorun haline gelmesi modern zamanların ürünüdür. Siz insanları ölümden kaçmak zorunda bırakırsanız, yerlerinden, ana vatanlarından, bütün malını, hayatını, hatıralarını terk ederek çıkmak zorunda bırakırsanız, bu işte göç sorun haline gelir. Emperyalizm, insanlığın üzerine hem fakirleştirme hem de radikalleştirmeyle saldırdı ve insanlar doğal olarak kaçıyorlar. Aslında tam tabirle kaçışıyorlar. Orta Doğu'dan kaçıyorlar, Afrika'dan kaçıyorlar, Afganistan'dan, Pakistan'dan kaçıyorlar. Ne tesadüf ki hep aynı ülkelerin, aynı medeniyetin bir şekilde karıştırdığı işlerine müdahale ettiği ülkelerden kaçıyorlar. Emperyalizm doymuyor, doyacak gibi de görünmüyor."

- "Karşımızda demirden kalpler var"

Göç dalgasının bitmeyeceğini, sömürge anlayışı, sorunlar dünyanın doğusunu istikrarsızlaştırma devam ettiği sürece göç meselesinin de devam edeceğini vurgulayan Soylu, göç rotasının Orta Doğu üzerinden sadece Türkiye'ye değil, dünyanın başka yönlerine de yöneldiğine işaret etti.

Göç dalgasında şu anda birinci neslin hakim olduğunu, ikinci neslin de ilerleyen süreçlerde bir sorun olarak dünyanın karşısına çıkacağını ifade eden Soylu, Avrupa'nın, Amerika kıtasının devlet başkanlarının, hükümet yöneticilerinin gelecekte ülkelerinin nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağını hesap etmediklerini, günlük meselelerle uğraştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu alanda söylenmesi gereken her şeyi devlet başkanlarının yüzüne söylediğini vurgulayan Soylu, "Karşımızda demirden kalpler, işitmeyen kulaklar, görmeyen gözler var." dedi.

Türkiye olarak göçü engellemediklerini, göçü yönettiklerini belirten Soylu, "Göç politikalarımız, uygulamalarımız gerek dünya göç tarihinde gerekse bugünkü tarihte dünyadaki bütün ülkelere hem referanstır hem de efsanedir. Bunu bu ülkenin kalbi, vicdanı, tarihi, medeniyeti, inancı, değerleri belirlemektedir." diye konuştu.

- "Göçmenlerin biyometrik kayıtlarını aldık"

Türkiye'nin 2011'de ilk göç dalgası başladığında Suriyeli muhacirlerin biyometrik kayıtlarını aldığını aktaran Soylu, göçle karşılaştığında ne yapacağını bilen bir devlet gibi davrandıklarını söyledi.

Türkiye'ye düzenli gelmiş olanların, kaçak yakalananların hepsinin biyometrik bilgilerinin mevcut olduğunu vurgulayan Soylu, bu kayıtları isteyen batılı ülkelerin bulunduğunu ancak bunları paylaşmayacaklarını kaydetti.

"Türkiye'nin bir göç politikası yok." gibi bir algı oluşturulduğunu ifade eden Soylu, "Türkiye'nin göç politikasını sorgulamalarına gerek yok. Her şeyden önce Türkiye'nin bir göç karakteri var zaten. Yüz yıldır, iki yüz yıldır, beş yüz yıldır getirdiğimiz göçle ilgili devlet reflekslerimiz var. Bugün dünden farklı bir şey yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geldiği yerde can güvenliği olmayan kimseyi zorla geri göndermediklerini, gelenlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını, hiçbir kayıt dışılığa müsaade etmediklerini anlatan Soylu, kamu düzeninde herhangi bir sarsıntıya yol açmamaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bugüne kadar başladığı 50 projeyi tamamladığına değinen Soylu, " Halihazırda 5 ilimizde bulunan geçici barınma merkezlerimizin sayısı şu anda itibarıyla 7'dir, buralarda barınan insan sayısı 62 bin 673. Bu yerlerin toplam kapasiteleri ise 123 bindir." dedi.

Teşkilatın süreci başından itibaren büyük bir başarıyla yürüttüğünü belirten Soylu, daha büyük başarılara da imza atacaklarını kaydetti.

"Dünyaya bir göç literatürü miras bırakacağımıza inancım tamdır." diyen Soylu, toplantıda tecrübelerin, bilgi birikimlerin en iyi şekilde değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Millet Bahçesi ve Tren Gar'ı bölgesinde önemli gelişmeler
İZDES HEYETİ ISPARTA'YA GELİYOR
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!
Isparta'da kaçak tütün, boş ve dolu makaronlar ele geçirildi
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti
Isparta Şehir Hastanesi'nde “Organ Bağışı Standı” açıldı
UYUMDER Çalışmalarına BAKA’dan Destek
Kovada’dan sonbahar manzaraları
Isparta Belediye Başkanı'ndan sosyal tesis, piknik alanı ve pazaryeri müjdesi
TED Isparta Koleji'ne Jüri Özel Ödülü
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı
Zindan Mağarası SDÜ Katkısı İle Turizme Kazandırılıyor
Isparta'da elektrikli süpürgede şok fiyat sakın kaçırmayın!
Isparta Valiliği'nden (İHA ve DRONE) Kararı
Isparta'da NARKO Operasyon! 100 kişi yakalandı
Aranan 44 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta İŞKUR'dan önemli duyuru
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'taIsparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta02 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor31 Ekim 2019