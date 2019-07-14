OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 200 yıl önce yaptırılan su değirmeni, değirmenin sahibi aile tarafından 4 kuşaktır çalıştırılmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Değirmendere köyündeki dere yatağı üzerinde bulunan 2 asırlık tarihi değirmen, inşa edildiği günden bu yana köylülerin buğdaylarını öğütmeye devam ediyor. Değirmendere ve civar köylerde yaşayanlara hizmet veren değirmen ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Yaşamakta olan kültürel miraslar" listesine alındı.

Değirmenin son işleticisi ailenin 4. kuşak torunlarından 55 yaşındaki Alparslan Püsküllüoğlu, yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra köyüne dönerek değirmeni işletmeye devam ettiğini söyledi.

Daha önce aynı dere üzerinde 2 değirmen daha bulunduğunu aktaran Püsküllüoğlu, şöyle devam etti:

"Dere yatağında daha önce 3 su değirmeni vardı. Yaklaşık 40 yıl önce ikisi kapandı. Emekli olduktan sonra 200 yıllık geçmişi olan bu değirmeni de ben babamdan devraldım. Çevre köylerden buğday öğütmek için geliyorlar. Keşiş Çayı'ndan gelen su ile çalışan değirmen, doğal olduğu için yoğun ilgi görüyor. Amacım ticaretten ziyade tarihi değeri gelecek kuşaklara aktarmak."

Değirmene buğday getiren Hüsne Yılmaz da yıllardır buğdayını bu değirmende öğüttüğünü belirterek, "Burada öğütülen buğdaydan alınan un güzel oluyor. Ekmek, çörek ve börek lezzetli oluyor. Değirmenin her zaman yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.





