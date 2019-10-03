ADANA - Adana'da kurulu bulunan Vatanda Eğitim Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunuldu.

Dernek Başkanı Sebahattin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruldukları günden bu yana malzeme eksiği olan okullar ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek verdiklerini belirtti.

Yardımları, derneklerine gelen geri dönüşüm için kullanılan kağıt plastik gibi eşyaların satılması ve bağışlarla finanse ettiklerini ifade eden Aslan, "Geri dönüşüm ve bağışlarla toplanan bin 500 lirayla Tarsus Kazım Taşkın İlkokulu'nda 25 öğrenciye kışlık ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk." dedi.

Aslan, önümüzdeki günlerde Pozantı ilçesi kırsaldaki Hamidiye Mahallesi'ndeki ilkokulu da ziyaret edip 48 öğrenciye yaklaşık 5 bin lira tutarında destek sağlayacaklarını kaydetti.



