HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kenti kırsalına sığınan bin aileye hijyen paketi ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Suriye'nin İdlib ilinin, Türkiye sınırına yakın bölgelerine sığınan ailelere destek olduklarını belirten Tosun, şunları söyledi:

"Eylül ayında İdlib’in güney kırsalına yönelik saldırıların yoğunlaşması nedeniyle çok sayıda sivil İdlib’in kuzey bölgelerine doğru göç etmek zorunda kaldı. İHH olarak Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle güvenliğin kısmen daha iyi olduğu bölgelere göç eden bin aileye hijyen paketi dağıttık. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla salgın hastalıkların artması ihtimaline karşın siviller bu sayede temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.''



