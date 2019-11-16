İHH Suriye'de 150 ton meyve dağıttı HATAY - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'de 150 ton meyve dağıtıldı.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının deva