İHH Kafranbel’deki sokak hayvanlarını unutmadı

Saldırılar nedeniyle boşalan kasabadaki sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

İHH Kafranbel’deki sokak hayvanlarını unutmadı
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HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’de İdlib'e bağlı Kafranbel kasabasının saldırılar nedeniyle boşalmasının ardından aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib kırsal bölgelerine yönelik yoğun saldırıların çok sayıda sivilin Türkiye sınırına doğru gelmesine neden olduğunu ifade etti.

Bölgedeki dramdan sadece insanların değil hayvanların da olumsuz etkilendiklerini belirten Tosun, şunları söyledi:

"Kafranbel kasabası saldırılar nedeniyle siviller tarafından terk edildi. Haliyle burada sokak hayvanlarının beslenebileceği bir ortam kalmadı. Hava ve kara saldırılarından canlarını kurtaran sokak hayvanları bu kez de açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. Biz de kasabaya giderek buradaki hayvanlarına yiyecek ulaştırdık."

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