İHA yük taşıma kapasitesini artırmak için motor prototipi üretildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin üç mühendislik bölümünden öğrenciler ile akademisyenlerden oluşan proje ekibi, yük taşıma kapasitesi yüksek İHA motoru üretebilmek amacıyla prototip hazırladı.

İHA yük taşıma kapasitesini artırmak için motor prototipi üretildi
0
Isparta Düğün Salonları

BİLECİK - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) bir grup akademisyen ve öğrenci, insansız hava araçlarının (İHA) yük taşıma kapasitesini artırmak için başlattıkları çalışmalar kapsamında ürettikleri motor prototipini geliştirmeyi hedefliyor.

Üniversitenin Makine, Metalurji ve Malzeme, Elektrik Elektronik mühendislikleri bölümlerinden dörder akademisyen ve lisans öğrencisinden oluşan 8 kişilik ekip, mevcut İHA'ların maliyet hesaplaması ve özelliklerini inceleyerek proje hazırladı.

Proje ekibi, daha fazla uçuş süresi ve yük taşıma kapasitesine sahip İHA motoru imal edebilmek için çalışma başlattı. 15 kilogram ağırlığı taşıyabilecek motor prototipi yapan ekip, bunu geliştirerek daha iyi bir seviyeye getirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, AA muhabirine, rekabetin vazgeçilmez unsurlarından birinin Ar-Ge ve inovasyon olduğunu söyledi.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mindivan, "Biz de üniversite olarak özellikle Türkiye'de İHA motorundaki dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Mühendislik Fakültesinde disiplinler arası bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Mindivan, projenin farklı bölümlerde yapılan çalışmalara ışık tuttuğunu anlattı.

Yük taşıma kapasitesini 22 kilograma çıkarmayı hedefliyorlar

Ekipte yer alan akademisyenlerden, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztürk de İHA'ların özellikle savunma sanayisinde ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından olmaya başladığına dikkati çekti.

Bu araçların maliyetinin yüksek olduğuna değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Günümüzde İHA motoru olarak kullanılan ürünler, yurt dışından yüksek maliyetlerle ülkemize giriyor. Bu motorların devir sayıları düşük seviyelerde, bu yüzden üniversitemizde 'tersine mühendislik' gibi özellikleri kullanarak, alınan bir motoru geliştiriyoruz. Motorumuz şu an 15 kilogram taşıma kapasitesine sahip, biz bunun aynı yakıt performansı ile taşınan ağırlığını 20-22 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemlerde de bu motorların kapasitesini artırıp yüzde 100 yerli bir ürün geliştirmek, 200 kilograma kadar kapasitedeki mühimmatları taşıyabilecek hale getirmek istiyoruz."

Öğrencilerden bu tür projeler için talep geldiğini aktaran Öztürk, kulüp faaliyetleri kapsamında çalışmacı sayısını artırmak istediklerini dile getirdi.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Eren, ülkeye yararlı olabilmek ve kalıcı bir eser bırakabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Laboratuvara her girdiklerinde heyecanlandıklarını vurgulayan Eren, "Proje kapsamında çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Birinci önceliklerimizi tamamladıktan sonra TEKNOFEST'e katılmak için başvurularımızı yapacağız." diye konuştu.

Muhabir: Harun Reşit Kaymaz

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"07 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma ProgramıTED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı10 Kasım 2019