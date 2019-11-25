IĞDIR - Türkiye'nin en büyük tuz rezervleri arasında yer alan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nı tanıtım çalışmaları sürdürülüyor.

Dağın içinden asırlardır tuz çıkarılarak oluşturulan mağaralar, Tuzluca Belediyesi ve Iğdır Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen Öğretmenler Günü kutlamaları nedeniyle sanat eserlerine ev sahipliği yaptı.

Güzel Sanatlar Fakültesince organize edilen etkinlikte hem Öğretmenler Günü nedeniyle konser düzenlendi hem de çeşitli el sanatları eserleri sergilendi.

Mağaralara gelen vatandaşlar bir yandan Van Sanat ve Edebiyat Topluluğunun sunduğu müzikleri dinlerken bir yandan da açılan sergideki el sanatlarını inceledi.

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karma resim ve heykel sergisi düzenlediklerini belirterek, "Van'dan gelen bir kültür sanat derneğinin katkısıyla Tuz Dağı'nda ilk kez bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte bir taraftan öğrencilerimizin çalışmalarını halka gösterme fırsatı bulurken katılımcılara da güzel bir gün yaşatmak istedik." dedi.

Iğdır Üniversitesinin son yıllarda bölgenin kültürel ve doğal varlıklarını turizme kazandırmak adına ciddi çalışmalar sürdürdüğünü aktaran Çetin, şunları söyledi:

"Bu manada önemli projeler geliştirdik. Bu projelerden bir tanesi de tuz terapi merkezidir. Üniversitemizin tuz terapi merkezi projesi bu alanda başlamış durumdadır. Biz bugün yaptığımız bu etkinlikle projemize dikkati çekmek ve Iğdır'ın sahip olduğu bu varlıklarını bütün dünyaya tanıtmak adına bu mekanı seçtik."

Düzenlenen etkinliğe katılanlar Van Sanat ve Edebiyat Topluluğunun sunduğu müzikler eşliğinde eğlendi.