İSTANBUL - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2019-2020 sezon açılış konserini, Beethoven'ın "9. Senfoni" ve "Koral Fantezi" eserleriyle 5 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirecek.

Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Volkan Akkoç'un üstlendiği konserde piyanist Birsen Ulucan yer alacak.

"9. Senfoni" için solist olarak Otilia İpek, Barbora Hitay, Hüseyin Likos ve Suat Arıkan, "Koral Fantezi" için Sevim Z. Ateş, Hale Soner, Özge Kalelioğlu, Ufuk Toker, Onur Turan ve Umut Tingür sahnede olacak.