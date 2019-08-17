İdlib'de yerinden edilen siviller çaresizlik içinde

İdlib'de göç etmek zorunda kalan sivillerden İsa Şakir, "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu? Nereye gideceğimiz belli değil. Şimdi Serakib ilçesinden sonra nerede sivil topluluğu varsa orada eşyalarımızı indirip çadırımızı kuracağız." dedi.

İdlib'de yerinden edilen siviller çaresizlik içinde
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Isparta Düğün Salonları

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın hava desteğinde İdlib'in güneyinde ilerlemesi üzerine yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göçen siviller, çaresizlik içinde barınacak yer arıyor.

Hama’nın kuzey kırsalındaki Latamine ilçesinden İsa Şakir AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 5 sene önce İdlib'in güneyine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Buradan ise Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine göçmek zorunda kaldıklarını dile getiren Şakir, şunları kaydetti:

"Bize olanı biteni kimse görmüyor mu? Nereye gideceğimiz belli değil. Şimdi Serakib ilçesinden sonra nerede sivil topluluğu varsa orada eşyalarımızı indirip çadırımızı kuracağız."

İdlib’in güney kırsalından göç etmek zorunda kalan Muhammed Ahmed de "Barbarca hava ve kara saldırılardan kaçtık. Hama’nın kırsalından, İdlib kırsalından Türkiye sınırı hattına giden yollar araçla doldu taştı." diye konuştu.

Ahmed, garantör ülkelere seslendiğini belirterek, "Ülkenin yaklaşık yüzde 80'inden rejimin silindiği dönemi özlüyoruz. Tüm muhalifler tek yürek ve komuta altında birleşsin ki rejimin ilerleyişini durdurabilsinler." ifadelerini kullandı.

"İnsanlık kaldıysa bize yardım etsinler"

İdlib'in Kefrenbil ilçesinden Mustafa Abdullah da hava saldırıları ve rejimin ilerlemesi nedeniyle evlerini bırakıp göçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Uluslararası topluma ve özellikle Arap ülkelerine çağrıda bulunan Abdullah, "İnsanlık kaldıysa bize yardım etsinler. Belki evlerimize, topraklarımıza geri döneriz. Ailemiz büyük. Evsiz kaldık. Büyük devletler bize çözüm bulur diye dua ediyorum." dedi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın desteğiyle Kurban Bayramı boyunca İdlib'in güneyinde ilerlemeyi sürdürmüş ve Han Şeyhun ilçesine yaklaşmıştı. Askeri muhalif kaynaklara göre, rejim Han Şeyhun'u da içine alacak şekilde bölgede yeni bir kuşatma alanı oluşturmayı hedefliyor.

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