'İddialı' prodüksiyonlar Aspendos'ta görücüye çıkacak

Devlet Opera ve Balesi, gelecek sezonun iddialı yapımlarını, uluslararası üne sahip sanatçıların da sahneye çıkacağı 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

'İddialı' prodüksiyonlar Aspendos'ta görücüye çıkacak
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, 1-18 Eylül'de sanatseverle buluşacak festivale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Festivalin birbirinden güzel eserlere ev sahipliği yapacağını, izleyicilere adeta "büyülü" geceler yaşatacağını belirten Karahan, "Biz artık dünyada ses getirebilecek çok muhteşem, büyük ölçekte prodüksiyonlar yapıyoruz. Özellikle Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde bu mottoyla yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Karahan, dünyadaki tüm önemli festivallerdeki yöntemi uyguladıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık dünyanın hiçbir yerinde yurt dışından 300-500 bin avro verip orkestralar veya opera companyleri davet edilmiyor. Artık festivaller kendi büyük ve ihtişamlı prodüksiyonlarını yapıyorlar. Biz zaten DOB olarak 6 tane birbirinden başarılı orkestraya, baleye, koroya ve operaya sahibiz. Elimizde imkanlarımız çok fazla. Kendi prodüksiyonlarımızı yapıp, dünyada çok sevilen, hatırı sayılır solistleri kendi prodüksiyonlarımızda misafir ediyoruz ki en doğru usul bu. Geçen sene bunu ilk Turandot ile denedik. Muhteşem bir başarıya ulaştık. Yıllar sonra Aspendos Antik Tiyatrosu ilk kez bu kadar doluydu, tıklım tıklımdı."

Carmen ve Aida operaları bu fuarda

DOB'un gelecek sezondaki iki büyük ve ihtişamlı prodüksiyonu olan Carmen ve Aida operalarının ilk kez Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde izleyicinin beğenisine sunulacağını anlatan Karahan, daha sonra bu eserlerin gösteriminin İstanbul ve Ankara sahnelerinde devam edeceğini söyledi.

Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eseri olan, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travagllni'nin sahneye koyduğu Carmen'in 1-2 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacağını, Bolşoy Operası solistlerinden Yulia Mazurova'nın bu eserde sahneye çıkacağını kaydetti.

Ukrayna'nın yerel halk danslarını modern baleyle birleştiren Pavel Vırsky Dans Topluluğu'nu 4 Eylül'de misafir edeceklerini aktaran Karahan, "Muhteşem müziklerle inanılmaz bir gösteri, her gittikleri yerde ayakta alkışlanıp defalarca bis yaptıkları bir gösteri." şeklinde konuştu.

Karahan, 8 Eylül'de Aspendos Sahnesi'nin Çaykovski'nin muhteşem ve büyülü Kuğu Gölü eserine ev sahipliği yapacağını, Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği sanatçılarının izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacağını dile getirdi.

"Sahnede atların geçit töreni yapacağı iddalı bir prodüksiyon"

DOB'un yepyeni Aida prodüksiyonunun 12-13 Eylül'de sanatseverin beğenisine sunulacağını kaydeden Karahan, "Yine Bolşoy'dan solistlerin olacağı, sahnede atların bile geçit töreni yapacağı muhteşem, iddialı bir prodüksiyon olacak. İmkanlarımızı, gücümüzü biliyoruz, kendi operamıza balemize yakışan prodüksiyonlar çıkarmaya çalışıyoruz. Aida yeni sezonda Ankaralı izleyicilerle beraber olacak." ifadelerini kullandı.

Aida'nın 12 Eylül'deki temsilinde orkestrayı ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati'nin yöneteceği bilgisini veren Karahan, "Ben, Bolşoy'dan Anna Nechaeva, Ankara DOB'un dünya standartında baritonu Eralp Kıyıcı, Rus soprano Anastasia Boldyreva sahnede olacak." dedi.

Karahan, Aida'nın 13 Eylül'deki temsilinde ise tenor Efe Kışlalı, Franceska Tiburzi'nin sahneye çıkacağını bildirdi.

"Expo Center da kullanılacak"

Murat Karahan, senenin "flaş eseri" olarak tanımladığı, Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen ilk Türk operası olma özelliği taşıyan Troya'nın da Aspendos Festivali'nde yer alacağını anımsatarak, "O muhteşem prodüksiyonu Antalya Expo Center'da izleyicilerin beğenisine sunuyoruz. Bu sene ilk kez sahne olarak Antalya Expo Center'ı da kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışının, 18 Eylül'deki Gala Konseri ile Aspendos Sahnesi'nde yapılacağına ve orkestrayı maestro Carminati'nin yöneteceğine değinen Karahan, "Konserde yurt dışından gelen çok değerli solistlerle ben de naçizane sahnede olacağım." dedi.

"Reklam filmi bilet satışlarına yansıdı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve THY'nin destekleriyle çekilen reklam filmiyle mümkün olduğunca çok sanatsevere ulaşmayı amaçladıklarına işaret eden Karahan, şöyle devam etti:

"Reklamın İngilizce versiyonu da çekildi. Yüzbinlerce tıklama aldık. Bizim için çok önemli. Biletlerimiz yeni satışa çıkmasına rağmen bu ciddi anlamda biletlerimize de yansıdı."

İstanbul Opera ve Bodrum Bale Festivalleri rekorlara sahne oldu

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ni eski güzel günlerine döndürmek için geçen sene çok büyük bir adım attıklarına işaret eden Karahan, "İğne atsanız yere düşmeyecek geceler vardı. Bu sene de geçen sene başladığımız işi bir nokta daha yukarı taşımaya çalışacağız." diye konuştu.

Murat Karahan, İstanbul Opera ve Bodrum Bale Festivali'nde bu sene seyirci ve hasılat rekorları kırıldığını sözlerine ekledi.

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