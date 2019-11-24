İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler TBMM gündemine geliyor

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler TBMM gündemine geliyor
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Isparta Düğün Salonları

TBMM - TBMM'nin gündeminde bu hafta, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren 95 maddelik kanun teklifi yer alacak.

Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü ilgilendiren konularda bazı düzenlemeler yapılacak.

Teklife göre, 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak sınavlarda başarılı olanların, komiser yardımcısı olabilmesine imkan sağlanacak.

Emniyet teşkilatı personelinden, terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan ya da alıkonulanların aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içinde personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

Kumarla mücadele

Teklifle, kumarla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında kumar oynayanlara verilecek idari para cezası 322 liradan 1000 liraya çıkarılacak.

Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'da yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin izin işlemlerinde standart sağlanacak, Jandarma Genel Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında izin hakkının kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırılacak.

İhracatçılara yeşil pasaport hakkı süresi

Düzenlemeyle, ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle "şehit" ve "gazi" kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınacak.

Uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.

Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği uygulaması

Ad ve soyadı değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar da mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.

Düzenlemeyle, uluslararası koruma statüsüne şartlı mülteci ve ikincil koruma statüleri eklenecek.

Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek.

Yarın Adalet Bakanlığı, 26 Kasım Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 27 Kasım Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 29 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı ile Kalkınma Bakanlığının bütçeleri ele alınacak ve 2020 bütçesinin komisyon görüşmeleri tamamlanmış olacak.

Komisyonda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de görüşülecek.

Muhabir: Sinan Uslu

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