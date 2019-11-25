İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Otel'de düzenlenen "Asya Afet Azaltma Konferansı"nda, Türkiye'nin, Asya Afet Azaltma Merkezi üyeliğinin geçen yıl gerçekleştiğini hatırlattı.

Afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların 131,7 milyar dolar olduğuna işaret eden Soylu, 1989-2003 yılları arasında dünyada toplam 4 bin 129 afet yaşandığı, 2004-2018 yılları arasında bu sayının 5 bin 227 olduğu bilgisini verdi.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin, deprem ve heyelan başlıkları başta olmak üzere, afet riski yüksek bir ülke olduğunu, acı tecrübe ve büyük kayıpların yaşadığını hatırlattı.

1999 Marmara depremindeki yıkımı, o günlerdeki çaresizliği, organizasyon eksikliğini doğrudan sahada yaşadığını ve hissettiğini anlatan Soylu, Türkiye'nin, 1999 depreminden önemli dersler çıkardığına ve bunların pek çoğunu hayata geçirdiğine dikkati çekti.

O tarihten sonra afet yönetimi kavramını yeniden ele aldıklarının altını çizen Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin afet yönetimi noktasındaki organizasyon yapısı üzerinde reform sayılabilecek çok önemli değişimler, gelişmeler ve devrimler ortaya koyduk. Bugün Türkiye'de afet yönetimi, AFAD Başkanlığımız eliyle gerçekleştirilmektedir. 1999'da ülkemizde sadece 50 deprem gözlem istasyonumuz vardı. Bugün bu sayı 1100'dür ve halen Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. AFAD Başkanlığımızda toplam 5 bin 874 personel, 81 il müdürlüğümüz, 11 birlik müdürlüğü, 26 lojistik depo, 47 de lojistik destek depomuz bulunmaktadır. Ülkemizin sathına tüm unsurlarımızla birlikte yayılmış durumdayız. Geçen yıl 1788 olaya müdahale etmiştik, bu yıl olay sayımız 2 bin 456'dır. Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899, bu yıl ise 20 bin 940'tır. Tüm Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız vardır."