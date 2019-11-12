Hyperloop'un CEO'su Ahlborn, MÜSİAD Vizyoner'de konuşacak

MÜSİAD'ın 2 yılda bir düzenlediği "Vizyoner Zirvesi", bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek - Dünyanın 5. ulaşım sistemi olarak bilinen Hyperloop'un kurucusu ve CEO'su Dirk Ahlborn, şirketinin inovatif

Hyperloop'un CEO'su Ahlborn, MÜSİAD Vizyoner'de konuşacak
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Dünyanın 5. ulaşım sistemi olarak bilinen Hyperloop'un kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Dirk Ahlborn, şirketinin vizyonunu anlatmak için dünyanın trafiği meşhur metropollerinden biri olan İstanbul'a gelecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 2 yılda bir düzenlediği "Vizyoner Zirvesi", bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Hyperloop şirketinin CEO'su Ahlborn da, dünyanın ulaşım konusunda "umut ışığı" olarak nitelediği Hyperloop sisteminin detaylarını zirvede katılımcılarla paylaşacak.

Vakumlanmış, yani havası alınmış çelik bir tüp ve bunun içerisine yerleştirilmiş elektrikli motorlar tarafından hareket ettirilen bir vagondan oluşan Hyperloop, teorik olarak saatte bin 200 kilometre hıza ulaşabiliyor.

MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dirk Ahlborn'un fütürist bakış açısını ve şirketinin mühendislik fikirlerini Türkiye'deki katılımcılarla paylaşmasına aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.


- "Zirvenin konuşmacıları donanımlı"


Özeken, Türkiye'nin stratejik konumuyla dünyadaki ticaret yollarının tam merkezinde yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, ulaşım alanında dünyanın en büyük havalimanı, demir ipek yolu, Marmaray gibi birçok büyük projeyi hayata geçirdi. Bu minvalde, ülkemizin de içinde olduğu uluslararası ulaşım ağları ve ulaşımda değişen paradigmalar konusunda dünyanın en önemli buluşlarından olan Hyperloop şirketinin kurucu ortağı Dirk Ahlborn, projelerini ve fikirlerini bizlerle paylaşacak. Her bir katılımcı için ilham verici bir konuşma olacağını tahmin ediyorum. Belki de 10 yıl sonra Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna 45 dakikada ulaşımı sağlayabilecek bir altyapı sisteminin en yetkin ağız tarafından Türkiye'de anlatılması gerçekten heyecan verici."

Türkiye'nin potansiyeline inanan tüm vatandaşları, ücretsiz kayıt yapılabilecek zirvede ağırlamak istediklerini ifade eden Özeken, zirvenin, donanımlı konuşmacıları ve eğlenceli konu başlıklarıyla emsallerinden farklı olduğunu söyledi.

Toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen MÜSİAD'ın, katma değerli üretim için çalışmalarına hız verdiğini belirten Özeken, "İnsan odaklı milli üretim" paradigmasını benimsediklerini kaydetti.


- Türkiye ve dünyanın öncü isimleri, Vizyoner19'da buluşacak


Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD'ın dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere dikkati çekmek amacıyla bu yılki Vizyoner19 Zirvesi'nin konusunu "Dijital Gelecek" olarak belirlediğini, zirvede dünyanın önde gelen girişimci, uzman ve akademisyenlerin, insanlığın özlemini duyduğu en inovatif çözümleri ele alacağını bildirdi.

Türkiye'nin kalkınması, gelecekte daha fazla söz sahibi bir ülke olması ve toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programda, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında ses getiren Geopolitical Futures’un kurucu başkanı ve siyaset bilimci George Friedman'ın, etkinliğin keynote konuşmasını yapacağını aktaran Özeken, Friedman'ın yorumlarının dünyada ilgiyle takip edildiğini aktardı.


- Girişimciler ile yatırımcılar bir araya gelecek


MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Özeken, bu yılki Vizyoner Zirvesi’nde ilk kez Vizyoner Exchange programı düzenleneceğini belirterek, "Başarılı 60 start up'ımız, Vizyoner Exchange'de B2B toplantılar yapabilecek, burada fikirlerine yatırım desteği bulabilecek." dedi.

Özeken, Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Teknopark İstanbul, İstanbul Üniversitesi Entertech, Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BIST Özel Pazar Yeri ve Genç MÜSİAD gibi girişim merkezlerinin bünyesinde yer alan 60 projenin hazır bulunacağını aktardı.


- "Ülkemizin yeni ekonomik hikayesi e-ihracat olabilir"


Muhammet Ali Özeken, dijitalleşme sürecinin 20 yıl içerisinde günümüzdeki mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacağını, bu sürecin iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi.

Türkiye'nin tarihi süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdığını belirten Özeken, "bilgi ve dijitalleşme çağı" olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol almasının, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına elzem olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki 3,5 milyon KOBİ'nin dijitalleşme iştahı sergilemesi halinde ekonomide aranan verimlilik artışının kendiliğinden geleceğini ifade eden Özeken, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz işini internete taşıdıkça, üretim süreçlerinde, satış ve pazarlamada inovasyon kültürünü benimsedikçe, verimlilik artışı kendiliğinden gelecektir. Ancak bu suretle emek yoğun alanlardan bilgi ve zanaat yoğun alanlara, katma değeri yüksek alanlara yönelebileceğiz. Bunun ardından çok karlı ve yüksek hacimli bir iş kolu olan e-ihracat, inanıyorum ki, ülkemizin yeni ekonomik hikayesi olmaya namzettir."


- Katılımcılar, zirve için bugün akşama kadar ücretsiz kayıt yaptırabilecek


MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Özeken, zirveye katılımı beklenen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un, devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vereceğini anlattı.

Yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey katılımcının zirvede konuşmacı olarak yer alacağını aktaran Özeken, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Vizyoner Zirvesi'nin, MÜSİAD ailesi başta olmak üzere tüm ekonomi paydaşları için güçlü bir motivasyon sağlayacağını kaydetti.

İş ve akademi dünyasından 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirvenin, 27 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildiren Özeken, "yaşadığı toplumun mimarı" olmak isteyen tüm katılımcıların zirve için bugün akşama kadar ücretsiz kayıt yaptırabileceğini, katılım için online kayıt formunu musiadvizyoner.org/kayit/ adresinden doldurmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019