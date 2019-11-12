İSTANBUL - Dünyanın 5. ulaşım sistemi olarak bilinen Hyperloop'un kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Dirk Ahlborn, şirketinin vizyonunu anlatmak için dünyanın trafiği meşhur metropollerinden biri olan İstanbul'a gelecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 2 yılda bir düzenlediği "Vizyoner Zirvesi", bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Hyperloop şirketinin CEO'su Ahlborn da, dünyanın ulaşım konusunda "umut ışığı" olarak nitelediği Hyperloop sisteminin detaylarını zirvede katılımcılarla paylaşacak.

Vakumlanmış, yani havası alınmış çelik bir tüp ve bunun içerisine yerleştirilmiş elektrikli motorlar tarafından hareket ettirilen bir vagondan oluşan Hyperloop, teorik olarak saatte bin 200 kilometre hıza ulaşabiliyor.

MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dirk Ahlborn'un fütürist bakış açısını ve şirketinin mühendislik fikirlerini Türkiye'deki katılımcılarla paylaşmasına aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.





- "Zirvenin konuşmacıları donanımlı"





Özeken, Türkiye'nin stratejik konumuyla dünyadaki ticaret yollarının tam merkezinde yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, ulaşım alanında dünyanın en büyük havalimanı, demir ipek yolu, Marmaray gibi birçok büyük projeyi hayata geçirdi. Bu minvalde, ülkemizin de içinde olduğu uluslararası ulaşım ağları ve ulaşımda değişen paradigmalar konusunda dünyanın en önemli buluşlarından olan Hyperloop şirketinin kurucu ortağı Dirk Ahlborn, projelerini ve fikirlerini bizlerle paylaşacak. Her bir katılımcı için ilham verici bir konuşma olacağını tahmin ediyorum. Belki de 10 yıl sonra Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna 45 dakikada ulaşımı sağlayabilecek bir altyapı sisteminin en yetkin ağız tarafından Türkiye'de anlatılması gerçekten heyecan verici."



Türkiye'nin potansiyeline inanan tüm vatandaşları, ücretsiz kayıt yapılabilecek zirvede ağırlamak istediklerini ifade eden Özeken, zirvenin, donanımlı konuşmacıları ve eğlenceli konu başlıklarıyla emsallerinden farklı olduğunu söyledi.



Toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen MÜSİAD'ın, katma değerli üretim için çalışmalarına hız verdiğini belirten Özeken, "İnsan odaklı milli üretim" paradigmasını benimsediklerini kaydetti.





- Türkiye ve dünyanın öncü isimleri, Vizyoner19'da buluşacak









Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD'ın dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere dikkati çekmek amacıyla bu yılki Vizyoner19 Zirvesi'nin konusunu "Dijital Gelecek" olarak belirlediğini, zirvede dünyanın önde gelen girişimci, uzman ve akademisyenlerin, insanlığın özlemini duyduğu en inovatif çözümleri ele alacağını bildirdi.

Türkiye'nin kalkınması, gelecekte daha fazla söz sahibi bir ülke olması ve toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programda, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında ses getiren Geopolitical Futures’un kurucu başkanı ve siyaset bilimci George Friedman'ın, etkinliğin keynote konuşmasını yapacağını aktaran Özeken, Friedman'ın yorumlarının dünyada ilgiyle takip edildiğini aktardı.





- Girişimciler ile yatırımcılar bir araya gelecek







MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Özeken, bu yılki Vizyoner Zirvesi’nde ilk kez Vizyoner Exchange programı düzenleneceğini belirterek, "Başarılı 60 start up'ımız, Vizyoner Exchange'de B2B toplantılar yapabilecek, burada fikirlerine yatırım desteği bulabilecek." dedi.

Özeken, Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Teknopark İstanbul, İstanbul Üniversitesi Entertech, Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BIST Özel Pazar Yeri ve Genç MÜSİAD gibi girişim merkezlerinin bünyesinde yer alan 60 projenin hazır bulunacağını aktardı.





- "Ülkemizin yeni ekonomik hikayesi e-ihracat olabilir"







Muhammet Ali Özeken, dijitalleşme sürecinin 20 yıl içerisinde günümüzdeki mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacağını, bu sürecin iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi.

Türkiye'nin tarihi süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdığını belirten Özeken, "bilgi ve dijitalleşme çağı" olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol almasının, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına elzem olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki 3,5 milyon KOBİ'nin dijitalleşme iştahı sergilemesi halinde ekonomide aranan verimlilik artışının kendiliğinden geleceğini ifade eden Özeken, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz işini internete taşıdıkça, üretim süreçlerinde, satış ve pazarlamada inovasyon kültürünü benimsedikçe, verimlilik artışı kendiliğinden gelecektir. Ancak bu suretle emek yoğun alanlardan bilgi ve zanaat yoğun alanlara, katma değeri yüksek alanlara yönelebileceğiz. Bunun ardından çok karlı ve yüksek hacimli bir iş kolu olan e-ihracat, inanıyorum ki, ülkemizin yeni ekonomik hikayesi olmaya namzettir."





- Katılımcılar, zirve için bugün akşama kadar ücretsiz kayıt yaptırabilecek





MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Özeken, zirveye katılımı beklenen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un, devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vereceğini anlattı.

Yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey katılımcının zirvede konuşmacı olarak yer alacağını aktaran Özeken, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Vizyoner Zirvesi'nin, MÜSİAD ailesi başta olmak üzere tüm ekonomi paydaşları için güçlü bir motivasyon sağlayacağını kaydetti.

İş ve akademi dünyasından 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirvenin, 27 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildiren Özeken, "yaşadığı toplumun mimarı" olmak isteyen tüm katılımcıların zirve için bugün akşama kadar ücretsiz kayıt yaptırabileceğini, katılım için online kayıt formunu musiadvizyoner.org/kayit/ adresinden doldurmanın mümkün olduğunu söyledi.