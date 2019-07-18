Huzuru Köyde Bulanlar - Kent yaşamını bırakıp atıl araziye "can" verdi

- Mersin'de, evlendikten sonra yerleştiği kent merkezine alışamayan ve çocukları için daha güzel bir gelecek hedefleyen 28 yaşındaki Özge Yıldırım, köyündeki atıl arazisini değerlendirmek için başvurduğu "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlandı - Proje kapsam

Huzuru Köyde Bulanlar - Kent yaşamını bırakıp atıl araziye "can" verdi
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de, kent yaşamına alışamayınca "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran 28 yaşındaki Özge Yıldırım, aldığı destekle hem köyündeki atıl durumda bulunan arazisini yemyeşil bir erik bahçesine çevirdi hem de özlem duyduğu topraklarına geri döndü.

Evlendikten sonra eşiyle kent merkezine yerleşen Yıldırım, bir süre iş arasa da istediği sonucu alamadı. Kent yaşamına alışamayan ve o dönem yeni doğmuş olan oğlu için daha güzel bir gelecek hedefleyen Yıldırım, merkez Mezitli ilçesinin 650 rakımdaki mahallesi Kuzucubelen'de ailesinden kalan tarım arazisini değerlendirmeye karar verdi.

Yıldırım, yaptığı araştırma sonucunda 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Projeden fidan, damla sulama sistemi kurulumu ve çapa motoru desteği almaya hak kazanan genç kadın, 5 dönümlük araziye 520 erik fidanı dikti.

Ailesiyle birlikte özlem duyduğu topraklarına yeniden taşınan Özge Yıldırım, atıl durumdayken bugün yemyeşil bir bahçeye çevirdiği arazisinde yetişecek eriklerini bekliyor.

- "Çocuklarımı okutarak, geleceğe hazırlayacağım"

Oğlu 3 yaşına giren, şu an 8 aylık hamile olan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman doğup büyüdüğü köye tekrar dönmeyi arzuladığını söyledi.

Yıldırım, projenin, hayallerini gerçekleştirmeye vesile olduğunu ifade ederek, "Arazimizi değerlendirmeye niyetimiz vardı. Devletin verdiği destekle beraber hemen burayı düzeltmeye karar verdik. Yeri iş makineleriyle düzenledikten sonra fidanlarımızı diktik. Şimdi meyve vermesini bekliyoruz." dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçesiyle ilgilendiğini ve en büyük hedefinin çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak olduğunu belirten Yıldırım, "Bir çocuğum var, kısmet olursa bir tane daha olacak. Onların geleceğini güzelleştirmek için buradayız. Buraya iyi bakar ilgilenirsem çocuklarımın geleceğini karşılayabilirim. Köyde yaşamak benim için daha büyük bir avantaj. Kısmet olur da eriklerimiz güzel olursa çocuklarımı okutarak geleceğe hazırlayacağım." diye konuştu.

Yıldırım, atıl arazinin yeni halini her gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, 2,5 yaşına gelen erik fidanlarının az da olsa meyve vermeye başladığını, 2 yıl içerisinde emeklerinin tam karşılığını büyük hasatta almayı planladıklarını söyledi.

Dalda ilk meyve gördüğü an sevinç duyduğunu aktaran Yıldırım, kent merkezinden ziyaretine gelen arkadaşlarının kendisini şanslı olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

- Mersin'de 582 çiftçiye 17,5 milyon liralık hibe

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da Mersin'in önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle kentin adından sıkça söz ettirdiğini kaydetti.

"Genç Çiftçi Projesi"nin başladığı günden itibaren kentte ilgi gördüğünü aktaran Abalı, "Proje kapsamında bugüne kadar 582 çiftçimize yaklaşık 17,5 milyon lira destek sağladık. Projemizin amacı, köydeki çiftçilerimizin kentlere gitmesini engellerken, kentteki çiftçilerimizin geri göç yapmasını sağlamaktı. Hibe alan çiftçilerimizden Özge Yıldırım'ın bahçesini gezdik. Desteğin ardından 2,5 yıl geçmiş. Geldik gördük ki burası güzel ve bakımlı bir bahçe haline gelmiş." diye konuştu.

Abalı, tarımda özellikle kadın çiftçilerin başarılı olduğunu görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

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