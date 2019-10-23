TUNCELİ - Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in katkılarıyla hayata geçirilen aydınlatma projeleri ile modern görünüme kavuşan ve teröre yönelik operasyonlarla huzura kavuşan Tunceli, özellikle geceleri cadde, sokak, park gibi alanlardaki ışıklandırmasıyla adeta görsel şölen sunuyor.

Geçmişte terör olayları ile gündeme gelen Tunceli'de, 13 Haziran 2017'de vali olarak atanan Tuncay Sonel'in göreve başlamasının ardından önemli projeler hayata geçirildi.

Sonel'in, bir süre de Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığı kentte, şehrin aydınlatılması için de önemli projeler gerçekleştirildi.

Geçmişte terör olayları ile anılan ancak gerçekleştirilen operasyonlarla huzur şehri olan kentte, şehrin girişinden çıkışına kadar 9 kilometrelik yolda lale motifli aydınlatmalar yapıldı.

Doğal güzelliği ile bilinen Munzur Çayı'nın geçtiği şehre bambaşka bir görünüm kazandıran lale motifli ışıklandırmaların yanı sıra, ildeki cadde, sokak ve parklar gibi alanlardaki ışıklandırma projeleri, geceleri renklendirdi.

Vatandaşlar, geceleri ışıl ışıl olan park, bahçe, yürüyüş ve bisiklet yolları ile spor alanlarında huzur içinde vakit geçirirken, kentteki ışıklandırma ve modern görünüm, yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini topluyor.

Vali Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin bir kaç yıl öncesine kadar terör olaylarıyla gündeme geldiğini belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde, kentin huzur şehri haline geldiğini söyledi.

Tunceli'de insanların artık günün her vaktinde güvenle sokağa çıkabildiğini dile getiren Sonel, "Birkaç yıl önce akşam 19.00'dan sonra sokağa çıkılmazken, şimdi vatandaşlarımız gece 24.00 ile 01.00'e kadar çok rahat şekilde çarşıda, parklarda dolaşıyor." dedi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamasının ardından çok kısa sürede kentin en önemli sorunlarını tespit ettiğini belirten Sonel, sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun ciddi destekler sunduğunu söyledi.

"Tunceli'mizin çehresi değişti"

Sonel, hayata geçirmekten mutluluk duyduğu projelerle kentin modern görünüme kavuştuğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tunceli'nin, şehir girişinden çıkışına kadar 9 kilometrelik yol güzergahında lale motifli aydınlatmalar, Munzur kıyısındaki parklarda, kır bahçelerinde yaptığımız aydınlatmalarla Tunceli'miz ışıl ışıl oldu. Vatandaşlarımız ve dışarıdan gelen turistler, Tunceli'nin bu ışıl ışıl halini, aydınlatmasını görünce hakikatten çok memnun kalıp şaşırıyor. Aydınlatmalarımız, insanlarımızın da psikolojisini çok olumlu etkiledi. Buraya gelenler şehrin adeta Avrupa'daki bir şehir havasında olduğunu ifade ediyor. Daha önceden bataklık görünümlü alanlarda yaptığımız parklarda, lunaparklarda, plajlarımızda, spor alanlarımızda, yürüyüş ve bisiklet yollarımızda, açık yüzme havuzlarımızda, Munzur Çayı kıyısındaki alanlardaki bu peyzaj çalışmalarıyla Tunceli'mizin çehresi değişti."

"Artık terör yok, huzur var"

Tunceli'nin, 2 yıl öncesine kadar, akşam olduğunda karanlıklar içinde kaldığını anımsatan Sonel, "Lale motifli aydınlatmaların yanı sıra parklardaki aydınlatmalarla Tunceli ışıl ışıl olunca vatandaşlarımıza da bir rahatlık geldi. Artık terör yok, huzur var. Vatandaşlarımız gece geç vakitlere kadar çok rahat şekilde ailesiyle, çocuklarıyla parklarda, çarşıda dolaşıyor. Bu aydınlatmalar, ışıklar, bu güzellikler hem göze hitap ediyor hem de vatandaşlarımız psikolojik olarak çok rahat ediyor." diye konuştu.