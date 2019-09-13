"Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimleri kiralama sektörünü güçlendirdi"

İSTANBUL - Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, hurda araç teşvikindeki ÖTV indirimlerinin kiralama sektörünü güçlendirdiğini belirtti.

Fidan, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, 2019’un ilk 5 ayının otomotiv kiralama sektörü için durgun geçmesine rağmen, bu dönemde sıfır otomotiv satışlarına uygulanan ÖTV ve hurda indirimi teşvikleriyle kiralama sektörünün, filolarını yenileme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Hurda araç teşvikindeki ÖTV indirimlerinin kiralama sektörünü güçlendirdiğini belirten Fidan , bu sayede otomotiv kiralama firmalarının düşük operasyon maliyetleri yakalamasını sağladığını dile getirdi.

Fidan, "Bununla beraber mart ayından itibaren Türkiye’ye gelen turistlerin artmasıyla kiralama hacmimiz beklediğimizden önce hareketlendi. Ramazan Bayramı’nın etkisi ve okulların kapanmasıyla sektör geçtiğimiz senelerdeki yoğunluğunu yakaladı. Temmuz ve Ağustos ayları ise kiralama sektörü açısından oldukça yoğun geçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

2019 yılını değerlendiren Fidan, "Bu sene, geçen seneye kıyasla aynı ciroları daha az arabayla yakaladığımızı söyleyebiliriz. 2018 Ağustos’tan bu yana hissedilen ekonomik durgunluk kiralama şirketlerinin filolarını küçültmesine sebep oldu. Daralan arz ile fiyatlar artmaya başladı. Fiyatlar uzun bir aradan sonra maliyetlerin üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Fidan, ekim ayına kadar özellikle yabancı turist yoğunluğunun devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Eylül ayından sonra okulların da açılmasıyla iç piyasada bir durgunluk yaşanabileceğini aktaran Fidan, ekonomik istikrarın sağlanması koşuluyla sonbahar döneminde iç piyasadaki talebin kurumsal müşterilerin etkisiyle artmasını beklediklerini dile getirdi.

"Ekonomik güven endeksi, otomotiv sektörünü doğrudan etkiliyor"

Otomotiv sektörünün istikrarlı büyümesi için öneri ve beklentilerini paylaşan Fidan, şunları kaydetti:

"Sektördeki hareketliliğin devamının sağlanması için ÖTV teşviklerinin en baştan dizayn edilmesini ve artık stabil, çevreyi düşünen, üretimi teşvik edici bir vergilendirme sisteminin gelmesini bekliyoruz. Özellikle kiralama sektöründeki firmalar, ellerindeki stokları yenilemeleri için bu süre zarfında hızlıca aksiyon alınarak, kasım ve aralık aylarına özel bir ÖTV indirimi beklentisi içerisinde. Ayrıca, sektörün büyümesi için regülasyonların gelmesi, denetlemelerin artması gerekiyor. Bunun yanı sıra ekonomik güven endeksinin artması ve sürdürülebilir bir ekonomik politikanın uygulanması da bir o kadar önemli. Çünkü, bu parametreler doğrudan iç piyasaya etki eden unsurlar olup, otomotiv piyasasını da birinci elden etkilemektedir."