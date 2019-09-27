'Hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi, reform anlayışımızın temelinde yer alıyor'

Adalet Bakanı Gül, "Adalet mülkün temelidir, ülkemizde toplumsal barışın, huzurun, ekonomik kalkınmanın, refahın, hatta sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanmasının ön koşulu adaletin tesis edilmesidir." dedi.

'Hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi, reform anlayışımızın temelinde yer alıyor'
0
Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "hukukun üstünlüğünün geliştirilmesinin" reform anlayışlarının temelinde yer aldığını söyledi.

İzmir Adliyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret eden Gül, daha sonra "Yargı Reform Stratejisi" konulu İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Toplantısına katıldı.

Bakan Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, yargının sadece hukukçuların konusu olmadığını, bireysel ve toplumsal yaşamın tüm yönlerini ilgilendiren konuda herkesin söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Herkesin çözüm yolunda fikir beyan etmesiyle daha iyi bir yargı sistemine ulaşmanın mümkün olabileceğine işaret eden Gül, "Hukuk devleti, demokrasiyi, insan onurunu, insan hak ve özgürlüklerini, yasa önünde eşitliği teminat altına alan, tüm kurumsal işleyişinde, iş ve işlemlerinde kendisini hukukla bağlı sayan devlettir. Hukuk devletinin temel şartı, 82 milyon vatandaşımızın kendisini emin ve güvende hissetmesini sağlamak olmalıdır." dedi.

Gül, bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletinin ayrılmaz parçası olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu nedenle hukuk devleti niteliğinin, hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesi reform anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Hukukun üstünlüğü kavramının gerçekleşmesi bağımsız ve iyi işleyen güçlü bir yargı teşkilatı ile olur. Adalet mülkün temelidir, ülkemizde toplumsal barışın, huzurun, ekonomik kalkınmanın, refahın, hatta sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanmasının ön koşulu adaletin tesis edilmesidir. Bizlerin bugün için en önemli gayreti, iyi işleyen bir adalet sisteminin oluşturulmasıdır."

Vesayet konusu

İyi işleyen bir adalet sisteminin vatandaşlara güven verdiğini aktaran Bakan Gül, adliyenin kapısının adaletin kapısı olduğunu, bu kapıya giden her vatandaşın hakkına kavuşması gerektiğini vurguladı.

Her ülkenin yargıyla ilgili sorunları olabileceğini belirten Gül, "Avrupa da güllük gülistanlık değil, orada da eleştiriler var. Önemli olan gelişme için çalışma yapmak." dedi.

Gül, yeni adli yılı, yargı reformu belgesinde yer alan reform adımlarının birer birer hayata geçirilmesinin başlangıcı olarak gördüklerini söyledi.

"Hangi vesayet, sorun önümüze çıkarılırsa çıkarılsın bugüne kadar halkın hakemliği ile çözdük." diyen Bakan Gül, Cumhuriyetin 100. yılına yürürken demokrasiyi geliştiren, hak ve özgürlükleri genişleten, insanların ekmeğini çoğaltacak, ülkenin istiklalini ve milletin istikbalini garanti edecek, Türkiye'de barış, huzur, güven ve istikrar oluşturacak reform ve politikaların peşinde olduklarını vurguladı.

Adil karar ve makul süre

Politika ve uygulamalarında adil kararın makul sürede verilmesi ilkesini gözettiklerine işaret eden Bakan Gül, vatandaş memnuniyetini esas aldıklarını belirtti.

Gül, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılama hakkının etkin korunması maddelerinin yargı reformu belgesinde yer aldığını aktardı.

Çalışmaları anlattı

Abdulhamit Gül, hukuk istikrarı, hukuki güvenlik ve ekonomik hayat kavramlarının birbirine bağlı olduğunu ifade ederek, üreten insana iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez unsurunun hukuki öngörülebilirlik olduğunu hatırlattı.

Ekonomik refahın sağlanması ve toplumsal tabana yayılmasında hukuk ve ekonominin birbirini tamamladığını söyleyen Gül, "Bir ülkede yatırımın en yüksek şekilde olması için hukuki istikrarın güçlü olması lazım. Bu belgede ihtiyaç duyulan konuları masaya yatırdık." dedi.

"Mahkemede süründürme değil, hakkını alma anlayışının gelişmesi" için çalıştıklarını belirten Gül, ihtisas mahkemelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Hakimlerin meslek hayatlarının başında ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışması ve ihtisaslaşmasını sağlayacaklarını aktaran Gül, iş, ticaret, marka ve patent mahkemelerinde çalışmak üzere uzman hakimler yetiştirmeyi hedeflediklerini de vurguladı.

Yeni alternatif çözüm yöntemleri

Abdulhamit Gül, çalışmalar kapsamında yeni alternatif çözüm yöntemleri de öngördüklerini ifade ederek, seri muhakeme usulünde, 13 suç için verilecek cezada cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması usulünün getirildiğini aktardı.

Gürültüye neden olma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması gibi kamuya karşı işlenen suçlarda savcı ile şüphelinin anlaşması suretiyle ceza verilip uyuşmazlığın hakim onayından sonra sistemden çıkarılacağını anlatan Gül, konuyla ilgili 180 bin dosya bulunduğu bilgisini verdi.

Gül, basit yargılama usulünde de kolaylık sağladıklarını belirterek, "2 yıla kadar hapis cezası öngören suçlarda duruşmasız karar verilebilmesine imkan tanınmaktadır. Hakim, sanık ve mağdurun yazılı beyanını aldıktan sonra dosya üzerinden duruşmasız karar verebilecek. Taraflardan biri itiraz ederse duruşma açarak karar verebilecektir. Basit yaralama, taksirli yaralama, basit tehdit, hakaret gibi suçlarda uygulanacak. Bu dosya sayısı 340 bin." dedi.

Bakan Gül, lekelenmeme hakkı, alternatif çözüm yöntemleri, ara buluculuk, uzlaştırma, e-tebligat, noterlik hizmetlerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı basına kapalı devam etti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır
Isparta OBM'den önemli duyuru
Isparta Belediye Başkanı Başsağlığı Mesajı
Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!
​“Isparta’mızın değerlerini yaptığınız çalışmalarla ortaya çıkarıyorsunuz”
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı
Ispartalı Askerimiz şehit düştü
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir
TED Isparta Koleji'nde LGS Bilgilendirme Toplantısı
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı
Isparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanı
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Isparta'da elma hasadına başlandı
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi
Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor24 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyorBinlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor23 Eylül 2019
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladıMor tarlalar 750 bin turist ağırladı23 Eylül 2019
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!23 Eylül 2019
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi 23 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son VeriliyorKamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor23 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak DeğişimiIsparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi22 Eylül 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başındaEğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında23 Eylül 2019
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyorTED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor21 Eylül 2019
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan ÇalışmaSDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma23 Eylül 2019
Çünür Kavşağı trafiğe açıldıÇünür Kavşağı trafiğe açıldı22 Eylül 2019
Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret EttiIsparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti23 Eylül 2019
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi 24 Eylül 2019
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisiIsparta'da bisiklet akrobasi gösterisi22 Eylül 2019