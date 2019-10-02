Huawei'nin akıllı kablosuz kulaklığı FreeBuds 3 Türkiye'de

Huawei, yeni akıllı kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 3'ü bu ay içerisinde Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturacak

Huawei'nin akıllı kablosuz kulaklığı FreeBuds 3 Türkiye'de
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Huawei, yeni akıllı kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 3'ü bu ay içerisinde Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunacak.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Berlin’deki IFA 2019 teknoloji fuarında duyurulan yeni FreeBuds 3 gerçek kablosuz stereo kulaklıkları, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile bu ay Türkiye’deki tüketicilerle buluşacak.

Birinci sınıf ses pazarına yeniden odaklanılmasını sağlayan ve özel Kirin A1 yongasıyla güçlendirilen yeni bir ses stratejisi başlatan FreeBuds 3, yeni bir akıllı ses dünyasını temsil ediyor.

Kirin A1 yongası, FreeBuds 3 için üstün sesler sunmak için dijital ses işleme tekniklerini, müzik ve ses üretimi için yüksek hassasiyetli bir sürücü ile eşleştiren teknolojik olarak gelişmiş bir yaklaşımı benimsiyor. Ayrıca, Kirin A1 çipiyle çalışan yeni akıllı kulaklıklar sınıfında lider özellikler olan basit ve sabit bağlantı, düşük gecikme süresi ve gürültü kontrolüne sahip.

FreeBuds 3 kablosuz kulaklıklar, Android Authority, Android Headlines, SoundGuys, Gadget Match, Gear Diary, GEEKSPIN, Popular Mechanics, Stuff, TalkAndroid, TechAdvisor ve SlashGear yayınlarından "IFA 2019'un En İyisi" ödüllerini alarak toplam 11 ödülün sahibi oldu.


- Kirin A1 çip ve yeni estetik tasarım


Giyilebilir teknolojiler pazarı için özel tasarlanmış ilk çip olan Kirin A1, 4,3 mm x 4,4 mm boyutlarındaki küçük kaplama alanı sayesinde karmaşık işlemleri verimli ve güçlü bir şekilde yapabiliyor.

Dünyanın ilk BT 5.1 ve BLE 5.1 destekli giyilebilir yongası olan Kirin A1, FreeBuds 3'e sağlamlık ve bağlantı kolaylığı sağlıyor. İletişim alanındaki akıllı uyarlanabilen frekans atlamalı teknolojinin getirdiği Huawei’nin yeni nesil Bluetooth sinyal seçim algoritması ile birleştiğinde, Kirin A1, Wi-Fi gibi 2.4GHz sinyalinden etkilenen frekans bantlarını dinamik olarak belirleyebiliyor ve serbest bir kanala atlayabiliyor. Bu özellik, çevresel değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmasını ve daha yüksek parazit önleyici yetenekler elde edilmesini sağlıyor.

Huawei’nin kendinden eş zamanlı ve çift kanallı Bluetooth'u, kablosuz kulaklığa gerçek stereo sesin getirilebilmesini sağlıyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkron teknolojisi, iki kulaklığın sol ve sağ ses kanallarına iletilen ses sinyalini doğrudan akıllı bir cihazdan almasına izin verirken, cihaz ve iki kulaklık arasında parazitsiz doğrudan iletişim kurulmasını mümkün kılıyor.

Kendi geliştirdiği çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kulaklığın gecikme süresi 190ms ultra düşük seviyede kalıyor ve FreeBuds 3'ü, sürükleyici bir oyun deneyimi için anında akustik geri bildirim isteyen oyuncular için uygun bir kablosuz kulaklık haline getiriyor.

Ergonomik yuvarlatılmış eğrisi ve doğal açık oturuş tasarımı ile Huawei FreeBuds 3 kulaklık, dinleyicilerin isterlerse saatlerce kulakta tutmasını sağlayan konforlu ve sağlam bir kullanım sağlıyor. Cebe rahatça sığacak ve avuç içine kolayca oturacak şekilde tasarlanmış yuvarlak bir şarj çantası içinde bulunan Huawei FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz kaplamalarla tamamlanan minimal ancak modern bir tasarım sunuyor.


- Stüdyo kalitesinde ses ve tüm gün dayanan pil süresi


Estetik, ergonomik ve akustik faydaya sahip yeni form faktörleri üzerinde yapılan araştırmalar, Huawei FreeBuds 3 için Dolphin Bionic Design'ı ortaya çıkarttı. Bu tasarım, kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneği ile birlikte dinleyici için ses kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

Huawei, Kirin A1 yongası için gelişmiş bir Ses Dijital Sinyal İşlemcisi geliştirdi. Yonga, ses işleme frekansında sunduğu 356 MHZ'e varan oranları ile endüstriye öncülük ediyor. Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, Huawei FreeBuds 3'ün diğer tarafın daha net duymasını ve yüksek kaliteli bir çağrı deneyimi yaratmasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

Huawei FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklık olarak öne çıkıyor. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde ediliyor. ANC işlevini açmak ve kapatmak için sol kulak içine hafifçe vurularak kalabalık metroda veya gürültülü bir restoranda bile müzik dinlenebiliyor.

Huawei FreeBuds 3'teki yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine zekice yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte, her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde dikkatlice ayarlandı.

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar ile şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan Huawei FreeBuds 3, tek bir şarjla 4 saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.

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