Huawei'den tüm modellere güncelleme

Huawei, P30 ve P30 pro modellerinde kullanılan EMUI 9.1 yazılımının diğer Huawei modellerinde de kullanıma sunulacağını duyurdu

Huawei'den tüm modellere güncelleme
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Huawei, P30 ve P30 pro modellerinde kullanılan EMUI 9.1 yazılımının diğer Huawei modellerinde de kullanıma sunulacağını açıkladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, daha önce HUAWEI P30 ve P30 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarında mevcut olan en son EMUI 9.1 yazılımı piyasadaki diğer Huawei modellerinde de kullanılabilecek.

Yakın gelecekte güncelleme almaya başlayacak olan Huawei telefonlar ise Huawei P20 (Ağustos-Ekim arası), Huawei P20 Pro (Temmuz-Eylül arası), Mate10 Pro (Ağustos-Ekim arası), Mate 9 (Ağustos-Ekim arası),P smart 2019 (Ağustos-Ekim arası), Mate 20 Pro (Temmuz-Eylül arası), P10 (Ağustos-Ekim arası), P10 Plus (Ağustos-Ekim arası), Mate 20 lite (Temmuz-Eylül arası) modellerinden oluşuyor.

EMUI 9.1 ile gelen yeni özellikler arasında EROFS geliştirilmiş dosya sıkıştırma (bin fotoğrafa kadar bellek kazanımı) ve yüzde 20 daha hızlı rasgele dosya okuma performansı sunan yeni dosya sistemini sunuyor. OneHop dosya aktarım sistemi ile destekleyen Huawei telefon ve bilgisayarlar arasında hızlı, kolay ve güvenli dosya aktarımı sağlıyor.

Yeni tek el kolay navigasyon ile bir el boşta kalacak ve menüler arasında kolayca gezilebilecek. EMUI 9.1 ayrıca GPU Turbo 3.0 versiyonu ile birçok oyunu destekliyor ve GPU Turbo 2.0 ile kıyaslandığında yüzde 10’a kadar daha az enerji kullanıyor. Güç tüketimini azaltan yeni versiyon daha stabil oyun performansı ve daha yüksek kare hızı sunuyor. Yeni "gelen arama video gösterisi" ile monoton zil sesleri ve arayüzler tarihe karışıyor. Kullanıcılar farklı kontakları için kendilerinin yaptığı veya üçüncü parti videoları gelen arama ekranında gösterebiliyor.



- Yeni EROFS dosya sistemi


EMUI 9.1'de Huawei, dosya sisteminde bir kez daha yenilikler yaparak, sistem bölümünde EROFS'yi ilk kullanan (bilgisayarın C diskine eşdeğer) üretici oldu. Bu yenilik, cep telefonu performansında çeşitli gelişmeler getiriyor. Rastgele okuma performansı ortalama yüzde 20, maksimum rastgele okuma performansı yüzde 300 daha yüksek. Uygulama başlatma, ağır yük senaryolarında yüzde 10'dan fazla daha hızlı. Sistem ROM'u 2 GB daha az yer kapladığı için depolama yer tasarrufu sağlıyor. Bellek yetersiz olduğunda, tekrarlanan verilerin okunması ve sıkıştırmadan kaynaklanan donma problemi yaşanmıyor.

Salt okunur olarak tasarlanan EROFS, sistem bölümünü üçüncü taraf uygulamalar yeniden yazamadığı için daha güvenli bir yapıya sahip. P30 serisi, oyun deneyimini derinlemesine optimize eden ve çoğu oyuncunun gereksinimlerini karşılayan 25 popüler oyunu destekleyen GPU Turbo 3.0'ı uygulayan ilk seri oldu. Getirdiği performans ve pil süresine ek olarak, yapay zeka görüntü zamanlaması görüntüdeki tırtıklı kenarları yumuşatır, karanlık ortamlardaki netliği artırır, görüntü ayrıntılarını zenginleştirir ve oyuncular için görsel deneyimi geliştirir.

OneHop işlevi, Huawei akıllı telefonu ve Huawei dizüstü bilgisayar arasında hızlı ve kablosuz dosya aktarımı sağlar, kopya panosu içeriğini cihazlar arasında hızlıca kopyalayıp yapıştırır ve akıllı telefon ekran kaydını saklar. Tek El Kolay Navigasyon özelliği ile ekran altındaki gezinti tuşları saklanabiliyor ve telefon tam ekran kullanılabiliyor. Bir hareket ile internet sayfası ve telefon menüsünde ileri geri gidilebiliyor, açık uygulamaları görülebiliyor, görünen ekran boyutunu küçülterek tek elle kullanımı daha da pratik hale getirilebiliyor.


- Güncelleme için 6 GB depolama alanı gerekiyor

Huawei, güncellemeden önce kullanıcıların şu uyarılara dikkat etmeleri önerisinde bulundu:

"Bazı üçüncü parti uygulamalar Android 9.0 versiyonu ile uyumlu olmayabilir ve güncellemeden sonra beklendiği gibi çalışmayabilir. Özellikle çökme, donma ve aşırı enerji harcama gibi durumlar oluşabilir. Bu sorunlardan etkilenmemek için tüm uygulamaların güncel olduğu Google Play uygulama mağazası üzerinden kontrol edilmeli. Akıllı telefon 'root'lanmamış olmalı.

Telefonun 6 GB üzerinde boş depolama alanına sahip olduğu kontrol edilmeli. Aksi halde güncelleme başarısız olabilir. Telefondaki depolama bilgileri Ayarlar, Depolama yolu ile kontrol edilebilir. Telefonun ana versiyon numarasında (orijinal yazılım) olduğu kontrol edilmeli. Telefonun EMUI versiyonunu kontrol etmek için Ayarlar, Sistem, Yazılım Güncellemesi Güncellemeleri Kontrol Et yolu kullanılabilir. Güncelleme dosyaları kademeli olarak dağıtılmaktadır ve bir modelin tamamen güncellenmesi ortalama bir ay sürebilir."

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