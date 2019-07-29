"Huawei Y9 Prime 2019" ağustosta satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Huawei, otomatik açılan pop-up kamerası ve Full HD gerçek tam ekran tasarımıyla, öğrenci ve genç profesyoneller için özelleşmiş yeni akıllı telefon modeli Huawei Y9 Prime 2019'u satışa sunacak.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, gelişmiş teknoloji ve estetik tasarım kombinasyonuyla oluşturulan şirketin yeni akıllı telefon modeli Y9 Prime 2019, Ağustos ayında Türkiye’de satışta olacak.

Yüksek performanslı, güçlü Kirin 710F yonga seti ve akıllı EMUI 9 arayüzü ile donatılmış Huawei Y9 Prime 2019, işlevselliği ve birçok özelliği tek bir cihaza sığdırıyor. Huawei Y9 Prime 2019, AI destekli fotoğrafçılığa, uzun pil ömrüne ve dikkat çekici bir estetik tasarıma sahip.





- Gözü dinlendiren 6,59 inç FullView ekran





Huawei Y9 Prime 2019, gerçek bir tam ekran için çentikli olmayan bir ekranla geleceğe doğru adım atıyor. Ön kamera, kulaklık ve ortam ışığı sensörünün yerlerinin değiştiği telefon 19,5:9 görüntü oranı ve tasarımıyla öne çıkıyor.



Huawei Y9 Prime 2019’un ekranı 2340 x 1080 Full HD ekran ve 391 PPi'lık piksel yoğunluğuna sahip. Yüzde 85'lik geniş renk gamı, zengin dokular ve canlı özellikler ile büyük bir ekran sağlayarak zengin ve canlı bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca zararlı mavi ışığı filtreleyen gelişmiş göz konforu moduna sahip akıllı telefon, bu işlevle de uzun süreli kullanımlara bağlı oluşan göz yorgunluğunu da engelliyor. Bu özellik foto biyolojik güvenlik için sıkı testlerden geçti ve TÜV Rheinland tarafından onaylandı.





- Açılır lens





Huawei Y9 Prime 2019'daki yüksek ekran-gövde oranı, 16MP pop-up kamerayla birlikte geliyor. Normal kullanımda kamera telefonun gövdesinde gizleniyor. Ön kamera aktif edildiğinde ise, yüzeyin altından görünen bir denizaltı periskopu gibi, otomatik olarak ekranın üzerinde beliriyor. Bu tasarım, ön kamera yerleşimi sorununu çözerek ekranın işlemdeki görüş açısını genişletiyor. Kameranın ortaya çıkması veya geri çekilmesi sadece bir saniye sürüyor, bu da kamerayı işlevsel kılıyor.



Huawei, ön kameranın uzun yıllar süren yoğun kullanımlardan sonra bile sorunsuz bir şekilde kaymaya devam etmesini sağlamak için sıkı ve kapsamlı testler uyguladı. Testler, açılır lensin 100 bin tekrara dayanabileceğini ve ön tarafın 15 kilogramlık bir nesnenin doğrudan kuvvetini taşıyabileceğini onaylıyor. Ayrıca telefon serbest düşme durumunu otomatik olarak algılıyor ve kamerayı otomatik olarak kapatıyor.





- Yapay zeka destekli gelişmiş fotoğraf yetenekleri





Huawei Y9 Prime 2019'un ön kamerası yapay zeka ile, mavi gökyüzü, yeşillik, iç mekan ayarları ve karlı manzaralar gibi sekiz genel fotoğraf sahnesini otomatik olarak tanımlayabiliyor. 1.0 µm piksel boyutu ve f/2.2 diyafram açıklığı, portre çekimlerinde aydınlatmayı ve arka planı ayarlayarak doğal bir atmosfer oluşturuyor.



Ön kamera ayrıca gelişmiş AI arka ışık görüntüleme teknolojisine, AI doğal yüz güzelleştirme algoritmasına ve 3D portre aydınlatma efektlerine sahip. Işığı ve güzellik efektlerini profesyonel stüdyo aydınlatmasına göre ayarlarken kullanıcı özelliklerine göre de kalibre edebiliyor.



Huawei Y9 Prime 2019, 16MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera sistemi ile donatıldı. Ayrıca 16MP ana kamerada ve 8MP ikincil kamerada, görüntüyü net ve yüksek ayrıntı düzeyinde yakalamaya yardımcı olan 6P (altı lensli plastik dizi) tasarımından yararlanıldı.



16MP kamerada f/1.8 diyafram açıklığı düşük gürültülü ve hızlı netleme ile f/2.2 diyafram açıklığından yüzde 50 daha fazla ışık alabiliyor. 8MP sensör, 120 derece geniş açılı çekim yaparken görüntüler veya geniş manzaralar oluşturmakta hiç zorlanmıyor. 2MP sensör ise gerçekçi bir alan derinliği oluşturmak için birincil kamerayla koordine çalışarak yüksek kalitede görüntüler sağlıyor.





- 3 farklı renk seçeneğiyle ağustosta satışta





Huawei Y9 Prime 2019, yüksek performans ve maksimum güç verimliliği için sekiz çekirdekli mimariye sahip 12nm üretim süreci ile hazırlanan Kirin 710F yonga seti ile donatıldı. Önceki nesil yonga seti ile karşılaştırıldığında GPU enerji verimliliği de iki katına çıkarıldı. Ayrıca, genel performans yüzde 30 daha yüksek, enerji tüketimi ise yüzde 30 daha düşük. Huawei Y9 Prime 2019, 4.000 mAh yüksek kapasiteli pil oranları ve Kirin 710F yonga seti ile optimum güç verimi ve performans sağlayan özellikleri de bünyesinde barındırıyor.



Akıllı telefonda yer alan EMUI 9 arayüzü, ön belleği sistemden temizleyen, kullanılabilir alanı arttıran ve telefonun en ufak bir gecikme olmadan uzun süre çalışmasını sağlayan son teknoloji F2FS 2.0 ve EROFS teknolojilerini kullanıyor.



Huawei Y9 Prime 2019 akıllı telefonlar Gece Siyahı, Safir Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçenekleriyle Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulacak.