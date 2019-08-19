Huawei P30 Pro'ya Avrupa'dan ikinci kez "En İyi Akıllı Telefon” ödülü

- Huawei, P30 Pro ile ikinci kez Avrupa Görüntü ve Ses Birliği'nin “En İyi Akıllı Telefon” ödülüne layık görüldü - Huawei Tüketici Elektroniği Başkan Yardımcısı Li Changzhu: - "EISA'dan başka bir ödül daha aldığımız için onur duyuyoruz. Huawei her yeni ci

Huawei P30 Pro'ya Avrupa'dan ikinci kez "En İyi Akıllı Telefon” ödülü
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Huawei, P30 Pro ile ikinci kez Avrupa Görüntü ve Ses Birliği'nin (EISA) “En İyi Akıllı Telefon” ödülünü kazandı.

Huawei'den yapılan açıklaya göre, şirket dünyanın saygın tüketici elektroniği dergilerinden 55'inin oluşturduğu bir grup olan EISA'dan yeni bir ödül aldı. Huawei P30 Pro, EISA tarafından "EISA En İyi Akıllı Telefon 2019-2020" ödülüne layık görüldü. Böylece, Huawei bu kategoride üst üste ikinci kez ödül kazandı.

EISA, Huawei P30 Pro'nun düşük ışıkta fotoğraflama yeteneklerini "Şu anda bir akıllı telefondan alabileceğiniz en iyi performans" olarak nitelendirdi. Ayrıca ultra geniş lens, portre modu ve periskopik 5x telefoto lensi için rakiplerinin önüne geçtiği yorumu yapıldı.

Leica Dörtlü Kamera Sistemi, çok yönlü 40mp Huawei SuperSpectrum Sensörü ve 20mp ultra geniş kamerayla birlikte, optik stabilizasyona sahip SuperZoom lensinin de yardımıyla bir akıllı telefonda daha önce hiç görülmemiş netlik ve yakınlaştırma sağlıyor. HUAWEI Uçuş Süresi (ToF) Kamera, daha iyi bokeh efektleri için görsel derinliği ölçümlüyor. Sıralı olarak çalışan bu kameralar, her aydınlatma koşulunda gözle görülemeyen ayrıntıların da yer alabildiği fotoğraflar üretiyor.


- "EISA'dan bir ödül daha almak onur verici"


EISA üyeleri, 30'dan fazla ülkeden tüm tüketici elektroniği yelpazesinde uzman medyayı içeriyor ve her üye, fotoğraf, mobil cihazlar, Hi-Fi, ev sineması ses sistemi, ev sineması ekranı, araç içi elektronik ve video gibi EISA'nın altı uzman grubunun bir veya daha fazlasına katkıda bulunuyor. Her yıl, EISA üyeleri, bu Uzman Gruplarının her birine aday olması gerektiğini düşündükleri ürünlerin listesini veriyor. Adaylar, EISA’nın AGM’sine sunuluyor ve burada üyeler, her bir kategoriyi kazanan için oy vermeden önce derinlemesine bir analiz ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Başkan Yardımcısı Li Changzhu, EISA'dan bir ödül daha aldıkları için onur duyduklarını belirterek, "Huawei her yeni cihazında, akıllı telefon kamera yeteneklerinin sınırlarını en son teknolojilerle zorlayarak tüketicilere yeni ve geliştirilmiş akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ödül, IFA Tüketici Elektroniği Fuarı'nın açılış günü olan 6 Eylül tarihinde Berlin’de düzenlenecek EISA Ödülleri Töreni’nde, Huawei'ye sunulacak.

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