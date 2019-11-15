İSTANBUL - Huawei, yeni nesil akıllı saati Watch GT 2 ile Türkiye-İzlanda maçında nabız ve stres ölçümü yaptı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket dün oynanan Türkiye-İzlanda futbol maçında, yeni nesil akıllı saati Watch GT 2 ile seyircilerin nabız ve stres seviyelerini ölçerek, karşılaşma öncesinde ve karşılaşma sırasında alınan veriler sonucunda seyircilerin heyecan seviyelerini belirledi.

Huawei Watch GT 2'nin sürekli nabız takibi sayesinde seyircilerin heyecanları dakika dakika izlendi, sahada gerçekleşen hangi pozisyonun seyircinin bünyesinde nasıl bir heyecan ve stres tepkisi oluşturduğu da belirlenebildi.



30 kişi ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre, karşılaşma öncesi 60 – 80 bpm arasında değişen nabız, karşılaşma sırasında ortalama 150 bpm seviyelerine kadar çıkarken, stres seviyeleri de yüzde 45 ve 69 arasında değişkenlik gösterdi.



İzlanda'nın Türkiye kalesine geldiği ve topun çizgiden çıkarıldığı anda en yüksek stres seviyesine ulaşılırken, uzatma dakikalarında çıkılan kontra atakta heyecan seviyesi artış gösterdi.





- Sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmeye yardımcı oluyor





Huawei Watch GT 2, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için Huawei Sağlık uygulamasındaki verileri de görebiliyorlar.

Nabız takibine ek olarak, uyku analizi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev olarak öne çıkıyor. Huawei TruSleep 2.0 uyku kalitesini, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizini kullanıyor.

Huawei AI teknolojisi, uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.





Huawei Watch GT 2 aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği Huawei TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor.

Öte yandan, kullanıcıya belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını ve hareket etmesini hatırlatan bir hareketsizlik uyarısı da sisteme entegre edildi. Özel durumlarda, bu hareketsizlik uyarısı da kapatılabiliyor. Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının da kaydı tutulabiliyor.

Akıllı saat, tüketicilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olmak için gün boyu fiziksel durum bilgisi sağlıyor. Huawei Watch GT 2 46mm modeli bin 499TL tavsiye edilen satış fiyatı ve spor ve klasik model seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Saatin 42mm modeli ise aralık ayında tüketicilerle buluşacak.