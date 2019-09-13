İSTANBUL - Huawei, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2019'da geliştirdiği ürünlerle 20'den fazla ödül kazandı.

Huawei, IFA 2019'da Kirin 990 işlemcisini, FreeBuds 3 aktif gürültü önleyici kulaklıkları, yeni Huawei P30 Pro akıllı telefonu ve yüksek hızlı WiFi Q2 Pro router’ını tanıttı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA), Huawei P30 Pro’yu “En İyi Akıllı Telefon” ödülüne layık gördü. Dernek, P30 Pro'yu, düşük ışık özellikleri, ultra geniş lensi, portre modu ve 50x telefoto lensi ile, fotoğrafçılığa değer veren, tüketiciler için ideal bir cihaz olarak nitelendirdi.



Fuara katılan global teknoloji yayınları da Huawei’nin yeni cihazlarını ödüle layık gördü. Mobil işlemcilere 5G’yi entegre eden devrim niteliğindeki Huawei Kirin 990 SoC, Android Central, Android Headlines, Big Tech Question, GadgetMatch, Gear Diary, Mightygadget, Ubergizmo yayınları tarafından 7 adet “Best of IFA 2019” ödülü aldı.



Huawei’nin yeni tanıttığı ve giyilebilir teknolojiler için özel tasarladığı Kirin A1 çipine sahip Freebuds 3 kulaklıklar ise Android Authority, Android Headlines, Gdget Match, Gear Diary, Geekspin, SoundGuys, Stuff, TalkAndroid yayınlarından 9 adet “Best of IFA 2019” ödülü kazandı.

















