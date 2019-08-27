Huawei’den yeni nesil yapay zeka destekli işlemci

Huawei, yapay zeka işlemcisi Ascend 910'u ve tüm senaryolara yönelik geliştirdiği yapay zeka hesaplama sistemi olan MindSpore'u duyurdu - Huawei Üst Yöneticisi Eric Xu: - "Geçen yıl Ekim ayında yapay zeka stratejimizi açıkladığımızdan bu yana istikrarlı b

Huawei’den yeni nesil yapay zeka destekli işlemci
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Huawei, yapay zeka işlemcisi Ascend 910'u ve tüm senaryolara yönelik geliştirdiği yapay zeka hesaplama sistemi olan MindSpore'u duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Üst Yöneticisi (Ceo) Eric Xu, şirketin yapay zeka stratejisini açıkladığı geçen yılın Ekim ayından bu yana istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini belirterek, Ar-Ge'den ürün lansmanlarına kadar tüm süreçlerin planlamalara göre ilerlediğini ifade etti.

Tüm senaryolar için farklı yapay zeka portföyleri üzerinde çalıştıklarını belirten Xu, şunları kaydetti:

"Ascend 910 ve MindSpore ürünleri, Huawei'nin AI stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Ascend 910 üstün performansı ve dünyadaki diğer AI işlemcilerinden daha fazla olan hesaplama gücüyle öne çıkıyor. MindSpore 2020'nin ilk çeyreğinde açık kaynak kodlu hale gelecek. Daha geniş kapsamlı AI yaklaşımı ile geliştiricilerin de en iyi teknolojileri hayata geçirmelerine yardımcı olmak istiyoruz."



- Daha fazla işlem gücü


Ascend 910, Huawei'nin Ascend-Max yonga setleri serisine ait yeni bir AI işlemci olma özelliğine sahip. Huawei, Ascend 910’un planlanan özelliklerini Huawei Connect etkinliğinde duyurmuştu. Lansmanı gerçekleştirilen ürünün test sonuçları, Ascend 910 işlemcisinin performans hedeflerine planlanandan çok daha düşük güç tüketimi ile ulaştığını gösteriyor. Ascend 910 ve MindSpore kombinasyonunun, TensorFlow kullanan diğer kartlardan iki kat daha hızlı olduğu görüldü.

Huawei bilgi teknolojileri altyapısının, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu ivmeyi sürdürmesi bekleniyor. Geleneksel veri merkezleri, işletme harcamaları, güç tüketimi, iş gücü maliyetleri ve ekipman ayak izinden doğrudan etkileniyor. Diğer yandan, AI odaklı bilgi işlem talepleri büyük bir hızla artmaya devam ediyor.

Huawei ayrıca, tüm senaryolarda AI uygulamaları için uygulama ve içerik geliştirmeyi destekleyen bir AI bilgi işlem sistemi olan MindSpore'i duyurdu. AI hesaplama sistemleri, AI uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştırmak, AI uygulamalarını daha yaygın, erişilebilir hale getirmek ve gizlilik koruması sağlamak açısından büyük önem taşıyor.


- Yapay zeka portföyü tüm senaryoları kapsıyor


Açıklamada, AI çalışmaları için üç temel geliştirme hedeflerine şu şekilde yer verildi:

"Kolay gelişim: Eğitim süresini ve maliyetini önemli ölçüde azaltır. Verimli uygulama: Mümkün olan en yüksek OPS / W ile en az miktarda kaynak kullanır. Tüm senaryolara uyarlanabilir: Donanım ve bulut uygulamaları."

Geçen yıl açıklanan temel AI hedeflerine yönelik bir ürün olarak ortaya çıkan MindSpore, tüm senaryolara uygulanabilir olma özelliğine ve gizlilik korumasına sahip. Bu özellik farklı dağıtım gereksinimlerini yerine getirmesini sağlıyor. MindSpore, verilerin kendisini işlemiyor, bu nedenle özel kullanıcı verileri senaryolar arası ortamlarda da bir şekilde korunabiliyor. MindSpore ayrıca, modellerin güvenilir olmasını sağlamak için yerleşik model koruma teknolojisine de sahip. MindSpore AI mimarisi, tüm senaryolara uyarlanabilir yapısının yanı sıra, tüm cihazlar ve bulut ortamları arasında iş birliği sağlıyor. AI algoritması, geliştiricilerin AI uygulamalarını kolaylıkla ve hızla geliştirmelerini sağlıyor.

Huawei'nin AI portföyü, genel bulut, özel bulut, uç bilgisayar kullanımı, IoT endüstri cihazları ve tüketici cihazları dahil olmak üzere tüm dağıtım senaryolarını kapsıyor.

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