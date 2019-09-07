ANKARA - Baş Yönetici Carrie Lam'in tasarıyı geri çekmesini yeterli bulmayan protestocular, tüm taleplerinin yerine getirilmesi talebiyle eylemlerini devam ettiriyor.

Yetkililer, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda protesto düzenlemek isteyen göstericilerin girişimlerini, havalimanına giden yollardaki kontrolleri artırarak engelledi.

Havalimanına giden otobüslerdeki yolcuların çantalarında maske bulan polis, söz konusu yolcuları gözaltına alırken, havalimanına giden hızlı trenin seferleri azaltıldı ve sadece tek bir duraktan yolcu almasına izin verildi.

Polis, tren istasyonuna sadece uçak bileti olan yolcuların girmesine müsaade etti.

South China Morning Post'un haberine göre, havalimanına gidemeyen çok sayıda gösterici, protestolarını şehrin dört bir yanındaki alışveriş merkezlerine, karakollara ve tren istasyonlarına taşıdı.

Tren istasyonunu işleten MTR şirketine ait alışveriş merkezlerine yönelen protestoculara, polis müdahale ederken, tren istasyonları kapatıldı.

Göstericilerin Mong Kong Karakolu'nun dışında çıkardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haziran ayından bu yana düzenlenen protestolarda göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.











