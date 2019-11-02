İSTANBUL - Honda, kasım ayına özel başlattığı kredi kampanyası ile Scooter segmentinde yer alan PCX125 ve Forza250, Naked segmentindeki CB250R ve Adventure segmentindeki CRF250 Rally modelleri için 17 bin TL’ye varan kredi kullanımına 24 aya kadar taksit seçeneği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda’nın Scooter, Naked ve Adventure segmentinde yer alan motosiklet modellerinde kasım ayına özel kredi kampanyası başladı.

Satışa sunulduğu günden bu yana Türkiye de dâhil olmak üzere Avrupa pazarındaki satış adetleri ile rakiplerini geride bırakan Honda’nın Scooter segmentinde yer alan PCX125 modeli için kasım ayı boyunca yüzde 0,59 faiz oranı ile 24 ay vadeli 11 bin TL kredi kullanım imkânı ve aylık 499 TL’den başlayan taksit avantajı sağlanıyor.

Kasım ayında Honda’nın maksi Scooter segmentindeki temsilcisi Forza250 modeline, Naked segmentinin teknolojik özellikleri ile dikkati çeken CB250R modeline ve Adventure segmentinde büyük yakıt deposu geniş bir menzil sağlayan CRF250 Rally modeline sahip olmak isteyenlere ise yüzde 0,50 faiz oranı ile 18 ay vadeli 17 bin TL kredi kullanım imkanı sunuluyor. Aylık taksit ödemeleri ise 999 TL’den başlıyor.



