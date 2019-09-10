Honda, elektrifikasyon gücünü Frankfurt’ta sergiledi

Honda Frankfurt Otomobil Fuarı’nda e’nin seri üretim versiyonunu ilk kez görücüye çıkardı

Honda, elektrifikasyon gücünü Frankfurt’ta sergiledi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Honda, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Elektrikli Araç Stratejisi kapsamında elektrikli ve hibrit araçlarını sergiledi.

Honda açıklamasına göre, Honda, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Elektrikli Araç Stratejisi kapsamında elektrikli ve hibrit araçlarını sergiledi. Honda e’nin seri üretim versiyonu ilk kez görücüye çıktı. 2020 yılında Almanya’da satışa çıkacak olan Honda e’nin 29 bin 470 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı fuarda açıklandı.

Daha önce şarj ve enerji yönetimi çözümleri ile enerji yönetimi konusunda da çalışmalar yaptığını paylaşan Honda, geliştirdiği teknoloji ile sadece kendine ait park yeri olan kullanıcılar için değil aynı zamanda caddelere park eden, kentsel alanlarda yaşayan kullanıcılar için de şarj çözümleri sunacağını da açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Europe COO ve Başkanı Katsushi Inoue, yeni Honda e’nin dünya tanıtımı ile geleceğe yönelik elektrikli araç vizyonu adına çok önemli bir adım attıklarını belirterek, bunun sadece Honda'nın geliştirebileceği tarzda benzersiz bir elektrikli araç ve olağanüstü dinamik bir sürüş performansı dışında tamamen yeni bağlantı çözümleri de kullanıma sunduğunu aktardı.

Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner de Honda'nın aynı zamanda yeni nesil Jazz’ın da tanıtımını yaptığını, bu modelin artık Avrupa pazarında sadece hibrit seçeneğiyle satılacağını aktardı.

-Honda Power Charger

Elektrikli araçlarını sokak dışı bir alanda şarj etmeyi tercih eden kullanıcılar için Honda, optimum alternatif akım şarjı sağlayan Power Charger seçeneğini sunuyor. Sistem, maksimum 7,4 kW (tek fazlı güç kaynağı) veya 22 kW (üç fazlı güç kaynağı) çıkışa sahip olan duvardan veya şarj sütunundan şarj edilebilen bir şarj sisteminden oluşuyor. Söz konusu şarj seçeneği Honda e kullanıcısına, standart bir duvar prizinden 32 amperlik bir besleme söz konusu olduğu varsayılacak olursa sadece 4,1 saatte bataryaları yüzde 100 kapasiteye şarj etme olanağını sunuyor.

-Ubitricity ortaklığında kentsel şarj çözümü

Honda, elektrikli araç sürücülerinin en büyük sorunlarından biri olan ücretlendirme altyapısının eksikliğinden hareketle, şarj konusunda uzman ubitricity işbirliği ile kullanıcıların kentlerin sokaklarında şarj olanaklarına erişim sağlayan bir çözüm geliştirdi. Bu teknoloji sokak lambası direklerine şarj noktası bağlanmasına izin verirken, mobil bir ölçüm cihazı ve akıllı bir kablo farklı tedarikçilerde aboneliğe gerek olmadan şarj maliyetini düşürmeye yardımcı oluyor.

-Honda Power Manager prototipi

Honda Power Manager prototipinin de elektrikli araçları akıllı bir güç şebekesine iki yönlü bağlayan bir sistem sunduğu sergilendi. Söz konusu “araçtan şebekeye” teknolojisi, enerji talebi ve arzını akıllıca dengelemek ve yenilenebilir kaynakları daha iyi kullanmak için elektrikli araçlar ve şebeke arasında elektriğin toplanmasını ve dağıtılmasını sağlıyor.

Söz konusu şarj fonksiyonlarının geliştirilmesi, elektrikli araçları mevcut elektrik şebekeleri ile daha da bütünleştirecek. Böylece araç bataryasında depolanan enerji evi beslemek veya yüksek talep dönemlerinde enerji şebekesini beslemek için kullanılabilecek. Araç bataryası talebin düşük olduğu zamanlarda yeniden doldurulabilecek.

Honda, bu teknolojiyi çift yönlü şarj uzmanı EVTEC ile geliştirdi. Bu teknolojinin testleri 2020 yılının başlarında satışa sunulmadan önce kapsamlı bir şekilde yapılacak. Honda standında gösterilen akıllı şebeke sisteminin, gelecekte yenilenebilir kaynakları tarafından üretilen enerjinin verimli bir şekilde depolanmasının, tekrar eve geri aktarılmasını veya şebekeye geri satılmasının mümkün olduğunu gözler önüne serecek ve gelecekte elektrikli araç sahipleri için yeni gelir fırsatları sunacak. Londra'daki bir pilot uygulamada EVTEC deneme üniteleri yerel yönetimlerce kullanıyor. Bu pilot uygulamada elektrik enerjisi, elektrikli araçları şarj etmek, binalara elektrik aktarmak ve gerektiğinde elektriği şebekeye geri satmak için kullanılabiliyor.

-Ticarileştirme planları

Honda, Frankfurt Otomobil Fuarında 2020 yılında Honda e'nin pazara sunulmasıyla birlikte ilk ticari enerji hizmetini de pazara süreceğini açıkladı. Hizmetin ticarileşmesi için öncelikli pazar olarak İngiltere ve Almanya ele alınırken, Avrupa pazarındaki diğer ülkeler bunu takip edecek.

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