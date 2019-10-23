Honda, 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor

Elektrik vizyon stratejisini 3 yıl öne çeken Honda, 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olması için kolları sıvadı

Honda, 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA ) - 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacak.

Honda açıklamasına göre, şirket, geliştirdiği elektrikli ve hibrit teknolojilerine duyduğu güvenle 'Elektrik Vizyon' stratejisini hızlandırdı. Amsterdam’da düzenlenen 'Elektrik Vizyon' toplantısında Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner tarafından yapılan açıklama kapsamında, daha önce tüm modellerin elektrikli ve hibrit olması için 2025 yılı olarak belirlenen hedef, 2022 yılına çekildi.

Bu hedef kapsamında 36 ay içinde elektrikli veya hibrit motora sahip 6 yeni model sunacak olan Honda ayrıca tüm elektrikli veya hibrit araçlarını aynı küresel isim altında birleştirecek yeni "e: Teknoloji" markasını da hayata geçirdi.

Bu strateji kapsamında üretilecek tüm modeller "e:Technology" markası altında olacak. "e:Technology" markası altında üretilen ve "e:HEV" logosu taşıyan ilk model ise yeni nesil Jazz oldu.

Honda'nın küçük sınıftaki temsilcisi, bir ilke imza atarak gelişmiş iki motorlu hibrit teknolojisini standart olarak kullanıma sunuyor. B Hatchback segmentinin en popüler üyesi olan Honda Jazz'ın yeni nesli bugüne kadar olduğu gibi küçük sınıfın iyi kabin genişliğini ve konfor seviyesini sunmaya devam ederken aynı zamanda "elektrikli araçlara özgü" sürüş dinamiklerini, gelişmiş teknolojileri ve güvenlik özelliklerini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tom Gardner, 2020 yılında Avrupa pazarında satışa çıkacak olan "Honda e" ile yeni nesil Honda Jazz’ın "Elektrik Vizyon" stratejisinin öncü modelleri olduğunu belirterek, "Elektrifikasyondaki bu değişim, model dizilişimizin yüzünü önemli ölçüde değiştirecek. İki motorlu hibrit teknolojimiz model yelpazemize yayılacak ve daha fazla elektrikli veya hibrit ürünü pazara sunacağız." ifadesini kullandı.

Yeni Honda Jazz Avrupa'da ilk kez iki motorlu hibrit güç ve aktarma sistemi ile satışa sunulacak.

Sistem etkileyici ve akıcı bir sürüş performansı ile son derece gelişmiş yakıt ekonomisini bir arada sunuyor. Yeni Honda Jazz için geliştirilen yeni hibrit sistem yumuşak, akıcı ve gaz emirlerine çabuk cevap veren canlı ve atak bir sürüş deneyimi sunuyor.

- Jazz’ın yeni "Crosstar" versiyonu tanıtıldı


Honda, yeni nesil Jazz ile birlikte daha çok "crossover" tasarımından hoşlanan kullanıcılara hitap eden yeni "Crosstar" versiyonunu da ürün gamına dahil ediyor.

Honda, elektrik vizyon stratejisini 3 yıl öne çekti. 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacakStandart versiyon ile aynı hibrit güç ve aktarma sistemi ve iç mekan tasarım özelliklerine sahip olan yeni Crosstar daha fazla yerden yükseklik, daha özgün bir ön ızgara tasarımı, su geçirmeyen döşemeler ve entegre tavan barları gibi donanım farklılıklarıyla standart versiyonlardan ayrılıyor.

Öte yandan Honda, Avrupa'nın önde gelen enerji tedarikçisi Vattenfall ile işbirliğini de ilan ederek Avrupa için enerji yönetiminde bir sonraki adımını da açıkladı. Şirket, Vattenfall ile yenilenebilir enerjiden yararlanan ve özellikle elektrikli otomobil kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış esnek enerji sözleşmelerini hayata geçirmek için niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.



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