Hollywood'a gidemeyen yönetmenin ödülü kargoyla gelecek

"Kar Zamanı" filmiyle Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görülen yönetmen Cevahir Çokbilir, seyahat giderlerini karşılayamadığı için ödül töreninin düzenlendiği Hollywood'a gidemedi - Yönetmen Cevahir Çok

Hollywood'a gidemeyen yönetmenin ödülü kargoyla gelecek
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "En İyi Sinematografi" dalında birinci olan Antalyalı yönetmenin ödülü, seyahat giderlerini karşılayamadığı için kargoyla gönderilecek.

Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını "Kar Zamanı" filmiyle beyaz perdeye aktaran Cevahir Çokbilir, 5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde jüri tarafından "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldü.

Ancak filmin bütçesinin neredeyse yarısı kadar olan seyahat giderlerini karşılayamayan Çokbilir, 29 Ağustos'ta Hollywood'ta Raleigh Stüdyoları'nda düzenlenen törene katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

- Gidip alamadığı ödülü kargoyla bekliyor

Cevahir Çokbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü ABD'deki törene gidip alamaması nedeniyle sevincinin yarım kaldığını söyledi.

Hollywood Raleigh Stüdyoları'nda düzenlenen ödül törenine davet edildiğini ancak seyahat giderlerini karşılayamadığı için katılamadığını aktaran Cevahir, "Uçak bilet fiyatları çok yüksekti. Filmde rol verdiğim annemle benim Amerika'ya gidişimiz, filmin bütçesinin neredeyse yarısı kadar olduğu için ödül törenine katılamadık. Ödül kupamızı artık kargoyla bekliyoruz." diye konuştu.

- 12 Eylül'ün sıkıntıları ödül getirdi

Antalya'da yaşayan 51 yaşındaki annesi Naciye Çokbilir'in, 12 Eylül 1980 darbesinde ailesiyle yaşadığı sıkıntıları ve askeri müdahalenin neden olduğu dramı beyaz perdeye aktardığı anlatan Çokbilir, tarihe not düşecek güzel bir yapıt ortaya koyduklarını dile getirdi.

Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak hazırlanan filmin, darbe zamanlarında yaşanan olumsuzlukların gençlere aktarılması için de önemli olduğuna dikkati çeken Çokbilir, şöyle konuştu:

"Filmimizle, katıldığımız bir çok festivalden sevindirici sonuçlarla ayrıldık. Bu bizim yurt dışından 9. ödülümüz. Los Angeles'te geçen yıl düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Orijinal Hikaye', 'En İyi Kısa Film', 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 'En İyi Kurgu', 'En İyi Erkek Yönetmen', Polonya'da düzenlenen Avrupa Sinematografi Festivali'nde 'En İyi Avrupa Filmi', Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Bengal's Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Kurgu' ve Kanada Kısa Film Festivali'nde 'Farklılık' ödüllerinin sahibi olduk. Son olarak dünyada 5 binden fazla filmin katıldığı Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurduk. Yarışmada, Türkiye'den iki film vardı, ödülü alan biz olduk."

Çokbilir, Türkiye'den bir yapımın Hollywood'tan ödül almasının önemine değinerek, "Mutluyum ve gururluyum. Filme emek veren herkesle gurur duyuyorum. Hayallerimden biri Hollywood'a giderek ödül almaktı. Ancak hayalimi bu yıl gerçekleştiremedim. Umarım başka filmlerde gerçekleştiririm." ifadelerini kullandı.

- "Ödülü hakettik"

Filmde başrolü oynayan anne Naciye Çokbilir de yakaladıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Ödülün tesadüf olmadığına işaret eden Çokbilir, "Bu ödülü bekliyorduk. Filme çok emek verdik. İki kış mevsiminde yoğun şekilde çalıştık. Emeğimizin karşılığını da bu tür ödüllerle alıyoruz. Ancak, Hollywood'a gidemediğimiz için üzgünüz. Oğlumla birlikte hayallerimizi başka bahara erteledik." şeklinde konuştu.

- Filmin konusu

Darbe döneminde köyde hasta kızı ile zor bir süreçten geçen Naciye Çokbilir'in gerçek öyküsünün beyaz perdeye aktarıldığı "Kar Zamanı" filmi konusuyla da dikkati çekiyor.

Yaşamdan uyarlanan filmde, 12 Eylül askeri darbesinin olduğu gün Hatice'nin eşi Süleyman ve oğlu Mustafa evden kaçar. Aynı günün sabahı köyde bir tür tavuk hastalığı görüldüğünden Hatice, büyük kızı Elif'i sağ kalan tavuklarıyla birlikte komşu köye gönderir. Kış şartlarıyla köyde tek başına mücadele etmeye çalışan Hatice, hasta kızı Özlem ile kalır, çocukları Elif ve Mustafa ile eşi Süleyman'ın dönmesini bekler.


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